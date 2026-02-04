ほとんどの政党が「消費税減税」掲げる衆議院選挙 経済界からは財源めぐり不安視する声
今回の選挙では、ほとんどの国政政党が消費税減税を掲げています。ただ、経済界からは「代わりとなる安定財源が十分に提示されていない」などと不安視する声も上がっています。
日本商工会議所 小林健 会頭
「一言で言えば、非常に慎重に検討すべきである、消費税減税は」
「非常に慎重に検討すべき」とクギを刺したのは日本商工会議所の小林会頭。
ほとんどの国政政党が消費税の減税を訴えていますが、必要な財源は最低でも5兆円。小林会頭は「やってみないとわからないような」財源を示す党もあるとして苦言を呈しました。
経団連 筒井義信 会長（先月27日）
「代替財源の明確化が必須」
経済同友会 山口明夫 代表幹事（先月22日）
「財政規律がちょっと厳しくなるのでは」
金利上昇や円安などが進む中、経済界のトップたちは口々に日本への信認の低下を懸念します。また、海外メディアも…
アメリカ ブルームバーグ通信
「露骨に政治的だ。もし5兆円もの余裕資金を持っているなら、もっと効果的に活用できる道がある」
イギリスでトラス首相（2022年・当時）が財源を示さずに大規模な減税策を打ち出し、株・通貨・国債の「トリプル安」を招いた「トラスショック」になぞらえる記事も見られます。
一方、政府関係者からはこんな声も…
政府関係者
「選挙ですから。政治家はいま生活が苦しいという人たちに向けてメッセージを送りたいのでしょう。日本経済全体にとってプラスかマイナスかの議論は蚊帳の外」
衆院選投開票日まではあと4日です。