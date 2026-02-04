元ニッポン放送でフリーアナウンサーの垣花正（54）が4日、番組MCを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」のMicro（マイクロ）こと西宮佑騎容疑者（45）が逮捕されたことについて「結構ショック」と語った。

西宮容疑者は東京都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで関東信越厚生局麻薬取締部に現行犯逮捕された。

番組でこの件を取り上げた際、垣花はコメンテーターたちに意見を聞く前に「僕、個人的にラジオの仕事で、10年以上前ですけど、デフテックのお二人と、ある中継を一緒に…中継コーナーでずっと船の上で3時間一緒に過ごしたんですけど」と自ら話し始めた。

「その時に、中継の流れのなかで“番組のために曲を1曲書きますよ”ってマイクロさん約束してくださって。でも、それはノリだから。みんな忘れてたんですよ。そしたら5年後ぐらいにバッタリ局で会った時にマイクロさんから“ごめんなさいね。実現全然できてなくて”って。みんな忘れてんのに。そう言って謝ってくるぐらい律儀な方だったから。正直、これ結構ショックというか、びっくりという感じはありますね」と肩を落とした。