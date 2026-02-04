「あなたの時間いただけませんか？」

9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮が、カメラに向かって小声でささやく──。目黒が出演するみずほ銀行のCMはファンからも好評だ。ただ、現在、みずほ銀行が出した“声明”が発端となり、SNSをざわついている。

「1月31日、高市早苗首相が川崎市での演説会で、進行する円安について『外為特会の運用が（円安で）いま、ホクホクの状態だ』と発言。これに対し、みずほ銀行が2月2日、《高市演説を受けて〜危うい現状認識〜》と題し、チーフマーケ・エコノミスト名義で首相の発言に批判的な内容の文書をアップしたのです。大手金融機関が首相の政策に言及するのは異例で、SNSで物議を醸しています」（スポーツ紙記者）

みずほ銀行の“声明”が波紋を広げているが、Xでは

《ねぇーめめがみずほ銀行の広告やってるときに止めてよ〜》

《みずほ、目黒蓮使ってんだからあんまデリケートな話題出さないでくれないかな》

《みずほ銀行……めめ様の起用でイメージ爆上がりなのに……複雑なことしたらダメじゃん……》

など、目黒ファンから怒りの声があがっているのだ。

冒頭のように、目黒はみずほ銀行のCMに出演している。

「目黒さんは1月27日にみずほ銀行の新CMキャラクターに就任したことが発表され、同日からテレビCMも放映されています。新生活を始める人に向けて、サービスの魅力を伝える5本のCMで構成されています。

ディズニープラスで配信される海外ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演する目黒さんは、カナダでおこなわれる撮影に参加するため、一時的にグループの活動を休止しています。当面、テレビで見る機会は減ると見られますが、新しいCMが決まったことで喜ぶファンも多かったのです」（芸能記者）

「キッコーマン」や「ネピア」、「キリンビール」など多くのCMに出演する目黒。ただ、金融機関のCMに起用されたのは、目黒にとって大きな躍進だったという。

「銀行はタレントを広告に起用するうえで、とくに“クリーン”なイメージを重視するとされています。目黒さんが所属するSTARTO ENTERTAINMENTでは、旧ジャニーズ事務所時代から通算しても、金融機関のCMに起用されたのは、三菱UFJ銀行のCMに出演中の木村拓哉さんのみでした。

目黒さんは木村さんに続く、2人めの快挙といえます。企業のCMは、タレントにとってもイメージにかかわる大切な仕事ですから、今回みずほ銀行が異例の声明を出したことで、モヤモヤしてしまうファンもいたのかもしれません」（同前）

企業、タレントどちらも、“信用”が第一であることは言うまでもない。