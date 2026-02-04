SNSでバズりまくった“衝撃”の日常マンガ『サンダー３』がアニメ化決定 主人公・ぴょんたろう役は鈴代紗弓
池田祐輝による漫画『サンダー３』がアニメ化され、7月よりフジテレビ「+Ultra」にて放送されることが決定。あわせて、ティザービジュアルとPVが解禁された。
【動画】『サンダー３』がまさかのアニメ化 ティザーPVが公開
2022年に講談社「月刊少年マガジン」で連載が開始されると、瞬く間にSNS上でストーリー展開や画力が話題となり、「次にくるマンガ大賞2022」に異例のスピードでノミネートされた『サンダー３』のアニメ化が決定した。
ルックスも勉強もスポーツもパッとしない中学生のぴょんたろうは、友達のつばめ、ひろしとまとめて“スモール3”と呼ばれていた。そんなぴょんたろうに懐く幼い妹・ふたばは、大好きな兄にいたずらをして困らせることもしばしば。解禁されたティザービジュアルでは、迷子になったふたばを捜す“スモール3”の姿が描かれている。
さらにティザーPVでは、“スモール3”の3人と、「おにいたんのおよめたんになゆ」と懐くふたばの“何気ない日常”が映し出される。これは何の変哲もない日常アニメなのか。7月の初回放送を楽しみに待ちたい。
また、このPVで“スモール3”と、ぴょんたろうの妹・ふたばのキャラクターボイスも解禁された。主人公・ぴょんたろう役を鈴代紗弓、つばめ役を川井田夏海、ひろし役を秋山絵理、そして妹のふたば役を蜜蜂ほのかが演じることが明らかになった。
あわせて、原作の池田祐輝とキャスト陣からアニメ放送に向けた意気込みコメントも到着した。
アニメ『サンダー３』は、フジテレビ「+Ultra」ほかにて7月放送開始。
※原作・池田祐輝とメインキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作・池田祐輝
連載開始時はどうなるかと思いましたが、奇跡的にアニメ化まで漕ぎ着けました！ 放送が待ち遠しいです！ 読者のみなさんのおかげです！ 親孝行ができます！
■ぴょんたろう役：鈴代紗弓
声優人生の中で、いつか叶えたいと思っていた大きな夢がありました。それは、男の子主人公を演じること！
原作がとにかく面白くて、最初の予想外な展開に心を鷲掴みにされてから、気づけば最新刊まで夢中で読んでいました。いつか、こんな作品の主人公を演じられたら…と、そんな憧れの気持ちを胸に受けさせていただいた、ぴょんたろう役。合格の知らせをいただいた時は、信じられないほど嬉しくて、つい泣いてしまったのを覚えています（照）。夢のようなことって、本当に起きるんですね。
ということで、ぴょんたろうを演じさせていただきます、さゆみです!! 一生懸命がんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします!!
■つばめ役：川井田夏海
つばめ役を演じさせていただきます川井田夏海です。
"もっと、むっつりで"。声優人生ではじめて頂いたディレクションでした（笑）。つばめが新たな引き出しを開けてくれました。そこから飛び出すものに私自身もワクワクしながら収録させていただいています！
どんなストーリーになっているのか…楽しみに放送をお待ちください！
■ひろし役：秋山絵理
このたび、『サンダー３』にてひろしを演じさせていただきます秋山絵理です。ずっと目標としていた少年役で、自身初めてのメインキャラクターを担当させていただけることになり本当に嬉しいです！ 共演者・制作陣の皆様に支えていただきつつ、毎話楽しく収録しております！ アニメのひろしが多くの方々に愛されるキャラクターになるよう精一杯演じさせていただきます。ぜひ、スモール3の活躍を楽しみにしていてください！
■ふたば役：蜜蜂ほのか
みなさん、はじめまして！ 蜜蜂ほのかです。ぴょんたろうお兄ちゃんのことが大大大好きなふたばちゃんを演じさせていただけることになりました。ふたばちゃんを演じることで、幼かった頃の自分自身の思い出を振り返るきっかけになり、心の余白に様々な色が混ざったような感覚です。まだ実感がなくて、不思議な感じですが、私ならではの表現を届けたいなと思っております！ みなさんよろしくお願いいたします！
