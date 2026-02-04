フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、ショーパン姿が「スタイル抜群」 グラビアでも活躍中
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が4日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回は「東京チェキ会の衣装 どっちが好き？？」と、ショートパンツ姿と胸元があいたトップス姿の2枚を投稿。可愛らしい表情も印象的だ。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」インスタグラム（@mai__24_）、エックス（@maixx102419）
