ほしのあき48歳、トレーニング姿にネット騒然「スタイル抜群」「素晴らしい」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、4日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「コツコツピラティス続いてます 前は出来なかった動きも出来るようになってきましたねー!!って 先生に褒めてもらいました」と、トレーニング姿を投稿。タイトなミニ丈ウェアも着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
