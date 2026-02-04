岡山天音「ひらやすみ」共演・森七菜が役名で祝福 お互い“褒め合い”「めちゃくちゃファンみたいな」【2026年エランドール賞】
【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の岡山天音が、日本映画テレビプロデューサー協会主催の「2026年 エランドール賞」を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登壇した。
【写真】「ひらやすみ」コンビの再会2ショット
映画 「＃真相をお話しします」「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウ MOVIE」「アンダーニンジャ」 、ドラマ「ひらやすみ」「どうせ死ぬなら、パリで死のう。」「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」「令和の三英傑！」「ライオンの隠れ家」での演技が評価された岡山。スーツ姿で登場し「このような場所に立たせていただけたことを嬉しく思います」と喜び。2025年は思い出深い1年になったと明かしながら、初めて芝居に挑戦した頃から振り返り、マネージャーや事務所の社長・スタッフに感謝を述べた。
お祝いには、「ひらやすみ」で共演した女優の森七菜が登場。「ヒロ兄（ヒロト）、この度はおめでとうございます」と役名で祝福。「私の脳みそで本当に表せられない、言葉の数とか色とかがいっぱいある方で、一緒にお芝居させていただいて本当に楽しかったですし、めちゃくちゃファンみたいな感じの気持ちで（笑）」と、岡山の受賞を一緒になって喜んだ。岡山も「いつかご一緒してみたい1人だった」と森の存在を明かし、感謝を伝えていた。
1956年にスタートした「エランドール賞」は、優れた映画・テレビの作品、プロデューサー、俳優の顕彰制度（選考対象期間：2024年12月1日〜2025年11月30日）。めざましい活躍で、将来の飛躍が期待される人に贈られる「エランドール新人賞」は、今回より新人賞を外し、「エランドール賞」に名称を変更した。
今年は、岡山のほか、夏帆、佐藤二朗、高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、松村北斗（SixTONES）、芳根京子が受賞した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ひらやすみ」コンビの再会2ショット
◆「ひらやすみ」岡山天音＆森七菜が再会
映画 「＃真相をお話しします」「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウ MOVIE」「アンダーニンジャ」 、ドラマ「ひらやすみ」「どうせ死ぬなら、パリで死のう。」「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」「令和の三英傑！」「ライオンの隠れ家」での演技が評価された岡山。スーツ姿で登場し「このような場所に立たせていただけたことを嬉しく思います」と喜び。2025年は思い出深い1年になったと明かしながら、初めて芝居に挑戦した頃から振り返り、マネージャーや事務所の社長・スタッフに感謝を述べた。
◆夏帆・松村北斗・芳根京子ら「エランドール賞」受賞
1956年にスタートした「エランドール賞」は、優れた映画・テレビの作品、プロデューサー、俳優の顕彰制度（選考対象期間：2024年12月1日〜2025年11月30日）。めざましい活躍で、将来の飛躍が期待される人に贈られる「エランドール新人賞」は、今回より新人賞を外し、「エランドール賞」に名称を変更した。
今年は、岡山のほか、夏帆、佐藤二朗、高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、松村北斗（SixTONES）、芳根京子が受賞した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】