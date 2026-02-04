「見ててイタい」「ガキじゃねぇんだから」ルール無視のホストに山本裕典がブチギレ
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#5が3日放送された。#5では、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。〜最強カリスマ集団衝突編」第3弾を放送。山本は“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）と共に、エリートホストが在籍するも営業不振が続く、歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の改革に挑んでいる。
【写真】山本裕典がルール無視するホストにガチ説教
出勤3日目となる今回、チームとしてまとまりきれない現状を打破するべく、山本はヘルプとして接客につくことに専念したが、“売上至上主義”の主力ホスト・美月との対立が激化。この日、『Leo』では後輩ホストのバースデーイベントで“白のドレスコード”が設けられている中、美月は大幅に遅刻したうえに全身黒の服で登場する。「俺の姫は俺を見に来てる」「俺が（主役より）売り上げればいい」と開き直る美月を、山本は「数字（売上）あればいいっていう風潮も古い」「見ててイタい。ガキじゃねぇんだからさ、カッコ悪い」と説教した。
しかし山本の思いは美月には全く届かず、議論は平行線に。山本は「自分で自分の才能を潰してる」「昔の自分を見ているみたい、クビになる前の」と漏らす一幕もあった。
さらにその後、美月はシャンパンコールのマイクパフォーマンスで「さっき裏でイタいって言われたけど、お前の方がよっぽどイテぇよ！」と客前で山本を挑発。距離を縮めるどころか、完全に突き放されてしまった山本は、チームをまとめることができるのか...？
『愛のハイエナ season5』#5はABEMAにて無料配信中。
