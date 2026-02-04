「何もないの!?」村重杏奈、プライベートの“大親友”男性タレントに疑いの目
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#5が3日放送された。#5のスタジオには、ゲストにAKB48の元メンバー・松井珠理奈と、HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈が登場した。
【写真】村重杏奈の大親友男性タレント
1月に結婚を発表した松井が、夫との交際について「今までお互いにノースキャンダルです」と明かし、アイドルの鑑ともいえる事実にMC陣が感心する中、話題は村重の結婚観へ。ニューヨーク・屋敷から「結婚相手が芸能人とかは？」と問われた村重は「うらやましいですよ」「めっちゃ芸能人好き！」と、欲望を隠さず食い気味に断言。ニューヨーク・嶋佐から「なんで芸能人が好きなの？」と聞かれ、「明るくないですか？」と答えた村重は、続いて「芸能人からDM来ない？」という質問には「来ない」と即答し、“芸能人好き”を公言しすぎて、芸能関係のスタッフからも警戒されていると切実に語った。
さらに、屋敷からの「同じくらいカッコいい素人と芸能人がいたらどうする？」という質問にも、村重は「そりゃあ芸能人です！」とキッパリ回答。その清々しいまでの“芸能人好き”っぷりに、さらば青春の光・森田が「お見送り芸人しんいちの女版」と例えると、村重は「嫌なんですよ！ お見送り芸人しんいちが行けない仕事、村重が行ってる」と明かし、スタジオ爆笑となった。
また、「お酒大好き」とも語る村重がプライベートでの飲み仲間を明かす場面も。「誰と仲が良い？」という質問に、村重は「ボディビルダーの横川尚隆」「大親友」と告白し、プライベートでの2ショット画像も公開。屋敷が思わず「一番スケベ！」と声をあげ、森田も「何もないの！？」と疑いの目を向けます。そんなMC陣の反応に、村重は「飲み会とか行ったら、誰よりも面白い女になっちゃう」「みんなをくっつけて、一人たくましく帰る」と、飲みの場での自身の役回りを明かしていた。
『愛のハイエナ season5』#5はABEMAにて無料配信中。
