整形総額600万円の美女24歳、苦悩を吐露「やり出したら次から次に気になって止まらない」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#5が3日放送された。番組後半では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」がスタート。4人の女性と、6人の男性メンバーが初対面を果たした第1弾では、女性メンバーの整形事情や覚悟、過去のトラウマなどが赤裸々に明かされた。
【写真】整形総額95万円の女子大生
パチンコ店勤務のまい（24歳）は、「肋骨を鼻筋と鼻先に入れている」と語り、整形総額600万円を費やして過酷なダウンタイムを乗り越えた現在も、整形に対する世間の偏見や自身のコンプレックスに苦しんでいると明かした。「本当は整形を止めたい」と語るまいは、過去に容姿が原因でいじめられたことが整形のきっかけだったと告白。しかし、「やり出したら次から次に気になって止まらない」と、終わりのない整形のループに陥っている苦悩を涙ながらに語った。そんな彼女は「恋人と旅行とか食事とか、楽しいことにお金を使いたい」と、今回の企画参加にあたり、自分の心の闇や整形への強迫観念を「止めてくれる人が現れてほしい」と切実な願いを口にしていた。
また、現役上智大学生のなの（21歳）は、整形について「鼻は必修科目」と豪語し、場を和ませる。整形総額95万円というなのは、自身の鼻の整形について「鼻の中の骨をパズルみたいにくり抜いて移植する」という複雑な手術工程を解説。「あと、団子鼻を直すやつと、骨切りで幅寄せもやりました」と、“鼻整形フルコース”を行ったと明かし、当時のダウンタイム写真を公開した。
現役女子大生の口から飛び出すあまりにリアルな整形事情に、MCとスタジオゲストのYouTuber・てんちむ、元タレントでクリエイターのおかもとまりも、興味津々の様子で見守った。
整形で自信をつけた一方、恋愛が遠のいてしまったもどかしい想いを抱える女性たちは、果たして運命の相手に出会えるのか...？『愛のハイエナ season5』#5はABEMAにて無料配信中。
