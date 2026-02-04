WANIMAが、2月26日よりNetflixにて全世界配信されるアニメ『刃牙道』のオープニングテーマを務めることを発表した。

『刃牙道』は、世界中でファンを獲得しているアニメ「刃牙」シリーズの最新作であり、2014年から2018年にわたり「週刊少年チャンピオン」にて連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開される。武器の使用が解禁された地下闘技場についに“最強の象徴（シンボル）”宮本武蔵が降臨。神そのものと言われるほどの強さを持つ武蔵に次々と挑む、愚地独歩、渋川剛気、烈海王ら地下闘技場の戦士たち。「剣VS拳」の負ければ死が待つ、これまでにない死闘に心躍らせる戦士たちの姿が印象的に描かれている。

©板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会

WANIMAは、今作のために新曲「フルボコ」を書き下ろした。メンバーは「刃牙」ファンであり、シリーズを愛読してきたからこそ出来上がった今楽曲は、『刃牙道』の世界観からインスパイアされたハードで熱いメッセージの楽曲になっているという。

◆ ◆ ◆

◾️KENTA（Vo, B）コメント

幼い頃から「刃牙シリーズ」を読んで観て育ち、常識を超えた世界観や数々の名シーンに興奮して、仲間たちと真似してきました。宮本武蔵編の“生き様そのものが戦い”という感覚に、フルボコにされながらも立ち続ける気持ちを重ねて書いた曲です。この作品に関われて嬉しいです。感謝しています。

◆ ◆ ◆

『刃牙道』のメインPVが公開され、「フルボコ」の一部を聞くことができるのでぜひチェックしてほしい。

https://youtu.be/-BsvEK0gCCs

◾️＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞

特設サイト：https://wanima-live.com/excuse-error/ 2026年4月11日（土）熊本 天草市民センター※ファンクラブ限定 昼夜2公演

2026年4月17日（金）千葉 *

2026年4月19日（日）新潟 新潟テルサ

2026年4月23日（木）大阪 オリックス劇場

2026年4月26日（日）愛媛 松山市民会館

2026年4月30日（木）熊本 熊本城ホール メインホール

2026年5月2日（土）大分 大分・iichikoグランシアタ

2026年5月7日（木）東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2026年5月17日（日）岡山 *

2026年5月23日（土）北海道 函館市民会館

2026年5月25日（月）宮城 仙台プラザホール

2026年6月5日（金）岐阜 長良川国際会議場 メインホール

2026年6月11日（木）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

2026年6月12日（金）奈良 なら100年会館 大ホール

2026年6月19日（金）福岡 福岡サンパレス

