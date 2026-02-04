◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン

一瞬で突き抜けた。浜中俊騎手が「反応を見る感じ」と振り返ったコレオシークエンスのＣＷコースでの最終追い。メードス（５歳１勝クラス）を内から２馬身追走すると、序盤はわずかに行きたがる面を見せた。しかし、直線でフォームが整うと、手綱はほとんど動かないままで加速。内から並ぶ間もなくかわし、最後まで集中力を保ち続けた。

６ハロン８５秒５―１１秒６で３馬身先着。同コースで楽々と６ハロン８３秒９―１１秒０だった１週前にも騎乗した浜中騎手は「すごくいいフットワークで走る馬です。テンションの上がりやすい馬なので、今日はストレスをかけないように」と意図を説明した。初戦は同じ距離ながら、東京の長い直線で余力十分に１馬身１／４差の逃げ切り。能力の高さは十分に示している。

約１０年前。当時は田中章博厩舎で助手だった佐藤悠調教師が手がけた馬を初勝利へ導いたのが浜中騎手だった。昨年開業した、同じ３７歳のトレーナーから依頼を受けての重賞挑戦に「びっくりする」と苦笑しつつ、「そういう縁もある。厩舎の期待が高い馬でもありますからね」と表情を引き締めた。同世代の強い絆で、無傷の２連勝を引き寄せる。（山本 武志）