Ｊ１町田は４日までに２０２６年シーズンの下部組織の新体制を発表した。今年から新たに森村昂太氏（３７）がユースのコーチ、喜山康平氏（３７）がジュニアのコーチに加わった。

森村氏は２０２３年までＪＦＬ・クリアソン新宿で現役を続け、Ｊリーグ通算３６２試合に出場。ＦＣ東京、水戸、北九州、福岡を経て、１５年からは町田でプレーし、合計で６シーズン在籍した。引退後はクリアソン新宿のＵ―１５の監督をしてきたが、６年ぶりに古巣に復帰することになった。

クラブからのオファーに際し、森村氏は「まさかお話をいただけるとは思わなかった」と振り返った。中島裕希がＪ２富山に移籍したことで、当時共闘したメンバーは１人もいなくなったが、町田で過ごした時間は忘れていない。これまでの経験を注入するとともに、「町田のアカデミーがいいサッカーをすると聞いている。すばらしい監督がいる中で学んでいくことは、自分にとって価値がある」と、今後の指導者人生にもつなげていくつもりだ。

喜山氏も選手での経験が豊富だ。昨季で引退するまでに、岡山、松本、北九州でプレー。２０年間のプロ生活で、Ｊリーグ通算４７９試合出場を記録した。町田のアカデミーダイレクターを務める菅澤大我氏は東京Ｖの下部組織時代の恩師で「大我さんに誘っていただき、素晴らしい環境で指導者をスタートできてうれしい」。岡山時代に地域リーグも経験するなど、多くのカテゴリーを経験していることから「選手１人１人に経験を還元したいですし、サッカーが大好きであることを伝えたい」と意気込んだ。

町田ユースは昨季、東京都Ｕ―１８サッカーリーグで初優勝。プリンスリーグ参入戦では１回戦で帝京三（山梨・２〇０）、２回戦で成徳深谷（埼玉・４〇２）に勝利し、初のプリンスリーグ昇格を果たした。今季は関東プリンス２部で戦う。昨年のユース選手でトップ昇格した選手はおらず、菅澤氏は「去年はユースから未昇格だった。そこに割って入れるメンバーを育てたい」と目標を掲げた。新スタッフらとともに、アカデミーの育成コンセプトである「うまい、賢い、タフ」を醸成させる。