ロックバンドのレッド・ホット・チリ・ペッパーズが、初代ギタリストの故ヒレル・スロヴァクを描くドキュメンタリーとは関係ないという立場を示した。ネットフリックスで配信される「The Rise of the Red Hot Chili Peppers」で、1988年に26歳で他界したヒレルについてのインタビューを受けているレッチリのメンバーだが、「制作面には一切関与していない」と声明を出した。



そこにはこう書かれている。「親愛なる皆さん、およそ1年前、僕らは故ヒレル・スロヴァクを描くドキュメンタリーのためのインタビューを依頼されました。彼はバンドの結成メンバーであり、偉大なギタリストであり、友人でした」「ヒレルと彼との思い出への愛情と尊敬心からインタビューを引き受けました」「しかし、このドキュメンタリーは現在、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのドキュメンタリーとして宣伝されています。それは事実ではありません」「僕らは制作面には一切関与していません。僕らはレッド・ホット・チリ・ペッパーズのドキュメンタリーはまだ制作していません」



一方で、バンドはこのドキュメンタリーがヒレルとその作品への興味を持つきっかけになることを願っていると続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）