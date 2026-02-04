かつて日本の食卓の象徴であった「豆腐」が、今、世界で「TOFU」として急速に普及している。特に欧米諸国では、健康志向の高まりや環境負荷の低い代替肉としての需要が急増した。

一方で、本場であるはずの日本では、伝統的な「街の豆腐屋さん」が消滅の危機に瀕している。公的な統計データと企業の最新戦略が示すのは、グローバルな成長と国内の衰退という、極端な二極化の現実だ。

この問題を今、改めて議論すべき背景には、高市政権が強力に推進する「農林水産物・食品の輸出拡大」と「地域経済の強じん化」という2つの国策がある。政府は2030年までに輸出額5兆円を目指す目標を掲げており、高市総理も「日本が誇る食文化の付加価値を最大化し、外貨を稼ぐ攻めの農政」を重要視している。しかし、輸出の主役になるべき豆腐が、国内で作れなくなっているという矛盾は、業界の問題にとどまらず、国全体で憂慮すべき事態である。

調査会社のグローバルインフォメーションのレポートによれば、米国の豆腐市場は2025年に約4億6730万ドルに達したと推定され、2030年には約8.5億ドルまで倍増する見通しだという。

この巨大市場において、日本企業は戦略的な攻勢をかけている。先行するのはハウス食品グループだ。

同社は、かつて日本国内での事業参入が法的に制限されていた時代に、あえて米国での勝負を選択した歴史を持つ。現在では米国市場におけるトップクラスのシェアを掌握しており、国際事業売上の約9割を豆腐関連が占めるまでに成長した。現地法人のハウスフーズアメリカは、日米の嗜好差を捉えた多様な固さの豆腐や「Tofu Shirataki」を展開し、米国の植物性タンパク質市場のフロントランナーとしての役割を果たしている。

さらに、昨年9月には大きな動きがあった。スナック菓子大手のカルビー株式会社と、豆腐業界のリーディングカンパニーである相模屋食料株式会社が、米国カリフォルニア州の有力メーカー「Hodo, Inc.」の株式の過半数を共同取得したのである。カルビーは発行済株式の58％、相模屋は10％を保有し、Hodoを子会社化した。相模屋は日本の伝統的な豆腐づくりの技術をHodoへ提供し、崩れにくく調理しやすい現地の食習慣に合わせた「日本品質」の普及をバックアップする方針。このように、大手資本による「TOFU」のグローバル展開は、2026年現在、加速の一途をたどっている。

しかし、こうした世界的な熱狂とは対照的に、日本の足元では深刻な減少が続いている。全国豆腐連合会によれば、豆腐製造事業所数は1960年のピーク時に約5万1000件を記録したが、2023年度末時点では4277件まで減少。わずか60年余りで、事業所数は10分の1以下の水準にまで落ち込んでいるのだ。

国内の豆腐店が激減している背景には、スーパーマーケット等での大量生産品による低価格販売が常態化、円安に伴う輸入大豆価格や光熱費の上昇、後継者不足が指摘されている。重労働かつ薄利なビジネスモデルは若者から敬遠されているのが実情だ。

この現状に対し、ネット上では「近所の豆腐屋さんも去年ついに閉まってしまった。朝の湯気と出来立ての味は格別だったと、無くなってから気づかされる」「50円以下で売る方がおかしい。適正価格を払わないと本当に日本の豆腐が消えてしまう」といった消費者からの声も…。

世界が「TOFU」の健康効果に飛びつく裏で、日本の豆腐屋は皮肉にも「水も滴るいい商売」から「水に流せぬ死活問題」へと追い込まれている。

文/泉康一 内外タイムス