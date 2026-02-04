現在コンビで活動している「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二さんの妻で、タレントの瀬戸サオリ（38）が家族のために資格を取得したことを明かした。

【映像】イケメンと話題の息子や家族ショット

2017年12月、斉藤さんとの結婚を発表し、2019年11月に第1子となる長男を出産した瀬戸。Instagramで長男の顔出しショットを披露すると、「めちゃくちゃ可愛い。お目目が綺麗」「イケメン。かっこいい!!!!」など多くの反響が寄せられていた。

息子との何気ない暮らしを発信してきたが、2024年10月7日、斉藤さんが性的暴行の疑いで書類送検され、この件について謝罪や一部報道に対する声明を発表して以降、Instagramの更新は途絶えていた。

2026年1月3日、約1年3カ月ぶりにInstagramを更新。久しぶりの投稿にファンから喜びの声が寄せられていた。

家族のために資格を取得

2月3日の更新では、家族のために資格を取得したことを報告。「息子の6歳の誕生日までに何か勉強したいなぁと思って、息子が寝ては教科書読みながら、発酵食品マイスターと発酵食健康アドバイザーの資格を取りました。息子が風邪を引くと、早産だからかはわからないけど、42度の高熱になったり、肺炎手前になることが多々あって。お料理は元々大得意なので、もう少し知識を増やしてメニューに取り入れたくて取得しました。そのおかげで？なのか、調べてみたら去年の6月から1度も風邪も引くことなく健康で過ごせてます」と明かし、長男のために作った手料理も公開。

この投稿には、「サオリさん努力の人だ〜。子どもの管理って本当に大変ですね」「すごすぎる！！どう料理を変えられたのか教えて欲しいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）