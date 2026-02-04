X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもない表情をしてしまったわんこの姿。あまりに衝撃的な1枚は記事執筆時点で19万回を超えて表示されており、「悪い顔選手権優勝まであるｗ」「洋画の悪い上官で草」「企みの種類が気になる」などのコメントの他、1万1000件のいいねが寄せられることとなりました。

犬の顔を撮影してみたら…

Xアカウント「@vivitomaaru」の投稿主さんは、キャバリアの『まある』ちゃんのかわいい姿を紹介しています。まあるちゃんは、推定10歳の女の子。ちょっぴり小柄な元保護犬だそうです。

この日も、まあるちゃんの写真を撮っていたという投稿主さん。かわいい表情を狙って撮影していましたが、衝撃的な1枚に思わず目を疑ったといいます。カメラ目線でキメ顔をするまあるちゃんは、まるで洋画に出てくる悪役のような強面すぎる表情になっていたのです…！！

とんでもなく悪い表情に爆笑！！

目をギロリと光らせ、ペロリと舌なめずりするまあるちゃんは、まるで何かを企んでいるかのよう。「悪い顔選手権」が開催されたら、ぶっちぎりで優勝してしまいそうなほど強烈な表情に…！！迫力あふれる1枚は、かっこよさを感じさせるほどです。

もちろん、普段のまあるちゃんはとってもかわいらしい女の子。抱っこバッグに入って、投稿主さんとのおでかけを楽しむことも多いといいます。とっても個性的な表情を持つまあるちゃんから、今後も目が離せません♡

悪すぎるまあるちゃんの表情に笑ってしまった人は多いようで、投稿には「弾幕の中を歩きながら近づいてきそうな面してる」「ロックバンドのジャケットの背中にいそう」「あまりにもヴィラン顔すぎる」などたくさんの反響がありました。

Xアカウント「@vivitomaaru」には、まあるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。かわいい姿に癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

