赤ちゃんとワンコ2匹にバナナをあげる前に、「お座り」と言ったら…？まさかの展開に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で7万回再生を突破。「面白い」「お利口さん」「可愛すぎて癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：バナナを欲しがる赤ちゃんと2匹の犬→ママが『お座り』と言うと…思わずツッコミたくなる光景】

バナナを欲しがる赤ちゃんとワンコたち

TikTokアカウント「yuzuuuuuuuuuuuu」に投稿されたのは、赤ちゃんとワンコ2匹にバナナをあげようとした時の様子です。ママさんがバナナを見せると、赤ちゃんとワンコたちがお目目をキラキラさせて集合！みんなバナナが食べたくて仕方ないようです。

そしてママさんがバナナを差し出すと、小さなお手々を伸ばして受け取ろうとする赤ちゃん。ワンコたちはバナナをガン見しながらソワソワしているので、「お座り！」と指示したら…？

「お座り！」への反応に爆笑

なんとワンコたちだけでなく、赤ちゃんまでお座りしたそう。しかもお座りを教えられていないはずの赤ちゃんが、誰よりも早く反応していたとか。まるで従順なワンコが3匹いるかのような光景が可愛くて、笑わずにはいられませんね！

コメント欄では「子供も座るんかーいｗ」「お座りわかるんだｗ」と、赤ちゃんの行動に思わずツッコミを入れてしまう人が続出。他にも「みんな座っちゃったｗ」「一番最初に座るの可愛すぎる笑」「お座りちゃんと出来たね」「良い兄弟が居て良いですね」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃんとワンコたちの日常

別の日には、ワンコたちがオヤツを持っている赤ちゃんを追いかけ回す様子が投稿されています。「ちょうだい！ちょうだい！」とアピールする2匹と、ニコニコしながら楽しそうにかわす赤ちゃん。仲の良さが伝わってくる光景が、なんとも微笑ましいです。

赤ちゃんがワンコたちと一緒になってお座りしたのも、2匹と本当の兄妹のような関係を築いているからなのかもしれませんね。これからも3兄妹が仲良しでいて、笑顔あふれる日々を過ごせますように。

TikTokアカウント「yuzuuuuuuuuuuuu」には、赤ちゃんの成長記録やワンコたちとの微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuzuuuuuuuuuuuu」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。