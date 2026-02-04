2月4日、倖田來未がInstagramを更新した。

3日開催の「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE ＆ SHOW 2026」DAY1に出演した倖田。

この日の投稿では、「超英雄祭にて、 Do as infinityと初めて歌でコラボさせていただきました！！！」と報告し、「大先輩との歌にガチ緊張でしたが、 change my futureが歌えて嬉しかったです！」とも綴ると、Do As Infinityの伴都美子と共に歌唱するステージショットや、ギターを弾く大渡亮との2ショットなどを披露した。

続けて、「てことで、記念しまして、 ゲリラ配信！本日サブスク配信しました！！」「ぜひみなさん、聴いてみてください！！！」と告知も行いつつ、「いつかライブも一緒にやりたいなー、、」とコメントしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「激アツコラボ」「最高すぎる」「胸熱すぎるって！」「お写真仲良し姉妹みたいで可愛い」「お二人とも美しい」といった反響が集まっていた。

昨年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。現在はバンド演奏と共に至極のプレミアムライブを届ける『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』を開催中で、次回公演は2月22日にホテル日航金沢にて開催予定となっている。

