ハンブレッダーズが、5月24日に大阪府吹田市 万博記念公園 自然文化園 もみじ川芝生広場にて開催する主催フェス『GALAXY PARK in EXPO』の第1弾出演者を発表。また、同フェスのメインビジュアルも公開となった。

同フェスは、2025年は大阪城ホールにて開催し、9,500人を動員。今回はムツムロ アキラ（Vo/Gt）の地元 吹田市にて初の野外開催となる。

今回出演が発表されたのは、時速36km、cinema staff、四星球、04 Limited Sazabys、そして主催であるハンブレッダーズの計5組。なお、出演者は今後も追加されるとのことだ。

また、メインビジュアルはポップでシニカルなオリジナルのモンスターを約15年間毎日描き続けているアーティスト TOMASONが担当。“『GALAXY PARK』というフェスを、老若男女問わず多種多様なすべての生物が集える空間にしたい”というメンバーの想いをイメージし、銀河や公園の中にモンスターが共存する描き下ろしビジュアルとなっている。

さらに、公式プレリザーブ1次先行の受付が本日2月4日18時より開始となった。

（文＝リアルサウンド編集部）