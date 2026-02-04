【大阪“地面師”詐欺】不正登記の不動産を約４億円で売却しようとしたか　司法書士ら２人を詐欺未遂の疑いで再逮捕　不動産会社は“容疑者らが挙動不審だった”ことなどから契約せず

司法書士らが逮捕された大阪の“地面師”詐欺事件。今度は、不正に登記した不動産の購入を４億円あまりで持ち掛けた疑いで再逮捕です。



詐欺未遂の疑いで再逮捕されたのは司法書士の松本稜平容疑者（３４）と電気通信会社の元代表・小鹿瑞樹容疑者（３３）です。去年３月から４月にかけ、大阪市北区にある不動産の所有者（８０代男性）になりすまし、市内の不動産会社から売却代金４億１５００万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。





警察によりますと、商談を持ちかけられた不動産会社は、書類に不備があったり、容疑者らの挙動が不審だったりしたことから契約しなかったということです。逮捕前、ＭＢＳの取材に対し松本容疑者は…（松本稜平容疑者）「（小鹿容疑者から）不動産屋紹介してください、転売したいんでって。一緒に探してくださいって言われたから俺も売り先見つけて」松本容疑者らはこの商談の約２か月前、不動産を所有する男性（８０代）から小鹿容疑者の会社に所有権が移ったとするウソの登記申請を行うなどした疑いで１月、逮捕されていました。警察は２人の認否を明らかにしていませんが、いわゆる地面師グループの一員とみて調べています。