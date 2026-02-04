三嶋一輝が燕キャンプ視察で“ドラ1後輩”にエール ヤクルト先発陣で「チームを引っ張っていける」と期待した右腕の名前とは
三嶋氏が後輩にあたるヤクルトの松下にエールを送った(C)CoCoKARAnext
池山隆寛監督のもとで新たな船出となったヤクルトの沖縄・浦添キャンプに2月4日、元DeNAの守護神・三嶋一輝氏が訪問。巻き返しを図るチームの戦力に注目した。
三嶋氏は早速ブルペンを視察し、投手陣の新戦力に注目した。3人の新外国人投手で、昨年中日に所属していた先発候補のナッシュ・ウォルターズ、ともにリリーフ候補のヘスス・リランソ、ホセ・キハダに着目。
特に左腕のキハダに対しては「コントロールや球のキレがいいし、スライダーがいい。先発としても面白い」と私見を述べると、「バッターのことを考えながら投球している」と、その投球姿勢を称賛した。
先発投手陣が課題のヤクルトだが、今季、期待している先発投手に、プロ13年目となる高梨裕稔の名を挙げた。
三嶋氏は高梨に対して「いい投手だと思う。僕も相手チームから見ていて、なんでもっと勝てないんだろうなと思っていた」と振り返ると、「真っすぐも速く、フォークもいいし、クイックもいい。能力は高い投手」と評価した。
「新人王も獲って、力のある投手というのはわかっている。本当にチームを引っ張っていける力がある投手。高梨投手がしっかりローテで回ってくると、他の投手にもいい効果がある」
三嶋氏の期待を受け、高梨は「去年も3勝（6敗）ですし、もっと勝たなければいけないと常に思っている。今年、池山新監督になりましたし、心機一転じゃないですけど、ここからもう1回しっかりローテを回って、2ケタや規定投球回とか狙っていきたい」と意気込みを語った。
野手陣にも目を向けると、三嶋氏と同じ法政大学出身で後輩となる松下歩叶と言葉を交わした。ドラフト1位で期待のルーキーに対し「1年目はどうしても気疲れをする。野球で発散させてほしい」とエールを送っていた。
松下はこの日、シートノックなどに参加せずに別メニュー調整となったが、身体に問題はないとのことだった。
