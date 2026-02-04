三嶋一輝が燕キャンプ視察で“ドラ1後輩”にエール　ヤクルト先発陣で「チームを引っ張っていける」と期待した右腕の名前とは

三嶋氏が後輩にあたるヤクルトの松下にエールを送った(C)CoCoKARAnext

池山隆寛監督のもとで新たな船出となったヤクルトの沖縄・浦添キャンプに2月4日、元DeNAの守護神・三嶋一輝氏が訪問。巻き返しを図るチームの戦力に注目した。

三嶋氏は早速ブルペンを視察し、投手陣の新戦力に注目した。3人の新外国人投手で、昨年中日に所属していた先発候補のナッシュ・ウォルターズ、ともにリリーフ候補のヘスス・リランソ、ホセ・キハダに着目。



特に左腕のキハダに対しては「コントロールや球のキレがいいし、スライダーがいい。先発としても面白い」と私見を述べると、「バッターのことを考えながら投球している」と、その投球姿勢を称賛した。

先発投手陣が課題のヤクルトだが、今季、期待している先発投手に、プロ13年目となる高梨裕稔の名を挙げた。

三嶋氏は高梨に対して「いい投手だと思う。僕も相手チームから見ていて、なんでもっと勝てないんだろうなと思っていた」と振り返ると、「真っすぐも速く、フォークもいいし、クイックもいい。能力は高い投手」と評価した。