「いいね数5度見しました」イケメン声優、謎のバズりに戸惑い「ジャスティン・ビーバーリポストとかした？」
声優の沢城千春さんは2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のある投稿に「え、ジャスティン・ビーバー リポストとかした？」と引用コメントし、ファンからさまざまな声が寄せられました。
【投稿】沢城千春の謎のバズりポスト
ファンからは「ありえんくらいバズってますね(笑)」「いいね数5度見ぐらいしました」「バズりまくってておもろい」「ドカ笑いした」「いいね数もですが…リプ欄がえぐいwww」「でんじろう先生の前に、ジャスティン・ビーバーへ届きそう」「それだと“沢城ピコ太郎”さんです」などのコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
「いいね数もですが…リプ欄がえぐいwww」沢城さんは自身のある投稿を引用し、「え、ジャスティン・ビーバー リポストとかした？」とコメント。引用元のポストでは「【でんじろう先生へ】 どうして牛乳は温めると溢れるんですか？」とつづり、マグカップからあふれてしまったのであろう牛乳が電子レンジの中に広がっているショットを載せています。この投稿には、2月4日現在で13万を超える「いいね」が寄せられていますが、沢城さんはなぜ“バズっている”のか分からず戸惑っているようですね。
「沢山のデンジロウ先生が沢山の説を唱えてる」引用元の投稿には2月4日現在で1000以上のコメントが。「リプ欄開いたら仲間いっぱいで安心した」「沢山のデンジロウ先生が沢山の説を唱えてる」「キャベツ1玉乗せてリュウジ信じとけば解決」「このポストバズってるんだけど なんで？」などの声が寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
