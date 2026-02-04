TOHOシネマズは、消費者が映画館で過ごすひとときを、「GOOD MEMORIES」として持ち帰ってもらえるよう、心をこめておもてなしをおこなっているという。今回、より一層消費者に愛される映画館を目指し、“TOHOシネマズ 新宿”を2月25日にリニューアルオープンする。

主なリニューアル内容として、「セルフオーダー、モバイルオーダー」システムを導入する。館内ロビーにセルフオーダー端末の設置に加え、消費者のスマートフォンから簡単にフードやドリンクの注文が可能なモバイルオーダーも導入。注文から商品の受け取りまでがスピーディーに利用できる。

定額で好きなドリンクがおかわり自由になる「ドリンクステーション」を導入する。豊富な種類のドリンクを選ぶ楽しさも、映画体験の一部として楽しめる。

「プレミアボックスシート」を増設（プレミアボックスシート追加料金／鑑賞料金＋1000円）する。「スクリーン7」と「スクリーン9」の増設に加え、「スクリーン10」にも新たに導入。広々とした座席でプライベート空間を確保し、より非日常の演出と映画への没入感を体験できる。

自動券売機やグッズ売場“The Store”のレイアウトを変更する。消費者の利便性が向上し、より映画館での体験が快適になる。

なお、リニューアル工事に伴う休館は、2月13日〜2月24日まで。営業再開は、2月25日午前9時オープン（予定）となる。

TOHOシネマズ＝https://www.tohocinemas.co.jp