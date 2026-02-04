

左から：「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」「同 BBQしょうゆ味ヌードル」

明星食品は、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の公開を記念して、カップめん「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」と「（同）BBQしょうゆ味ヌードル」を、2月23日に発売する。

「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」が2月27日に公開される。映画の世界観を楽しめるカップめんとして、映画の内容にちなんだ食材を使用したり、パッケージデザインに映画の一場面を盛り込んだ。

「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」は映画に登場する超巨大なイカから着想を得て、イカの風味を際立たせたシーフード味のカップめんとなっている。具材には「イカ風かまぼこ」や「イカ」などを使用し、スープはイカの旨みやコクが広がるシーフード味の白湯スープに仕立てた。

「（同）BBQしょうゆ味ヌードル」は作中の海底でのキャンプシーンをイメージした、肉の風味が広がる甘辛いバーベキュー味のカップめん。具材には豚肉ダイスなどを使用し、スープはバーベキューをイメージした肉のコクやスモークの香りで特徴づけたしょうゆ味のスープに仕立てた。

パッケージデザインには、ドラえもんやのび太くんなどが登場。それぞれのフレーバーに合わせて、「シーフード味ヌードル」では海中を、「BBQしょうゆ味ヌードル」では海底でバーベキューを楽しむドラえもんたちの様子が描かれている。中でも、驚いた表情のドラえもん（シーフード味ヌードル）と、仲良くバーベキューの串を持つドラえもんとのび太くん（BBQしょうゆ味ヌードル）は、この商品のために描かれたオリジナルイラストになっている。





さらに、フタを開ける瞬間も楽しんでもらえるよう、フタうらには作中に登場する「ひみつ道具」をランダムで記載し、紹介している。どの道具に出会えるか、食べる直前までワクワク感が続く仕掛けになっている。ぜひカップめんを食べて、一緒に映画の世界観を楽しんでみてほしい考え。

［小売価格］各236円（税別）

［発売日］2月23日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp