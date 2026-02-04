不二家は、バレンタイン限定の心ときめくチョコレートスイーツとして、西武池袋本店の「不二家 銀座」でバレンタインスイーツを、2月11日から発売する。

昨年9月に西武池袋本店にオープンした、「いつもの、とくべつ」をテーマに不二家とゆかりの深い「銀座」とのつながりを表現した新ブランド「不二家 銀座」から、バレンタインスイーツを発売する。大切な人への贈り物にはもちろん、いつもそばにいる家族や友人へのプレゼント、自分へのご褒美としても。「不二家 銀座」のバレンタインスイーツをぜひ楽しんでほしい考え。

「テリーヌショコラ」（約縦55×横145×高さ35mm）は、同社製のチョコレートを使用した、濃厚でビターな味わいを楽しめる商品。上面はココアパウダーと金粉でシックに仕上げた。チョコレートの美味しさが口いっぱいに広がる、チョコレート好きにはたまらないバレンタイン限定スイーツになっている。



「クランチアーモンドショコラ」

「クランチアーモンドショコラ」は、チョコレートムースとピスタチオムースの中にベリーソースをしのばせ、アーモンド入りのチョコレートで包み、上面にはシャンテリークリームとアーモンドを飾った。チョコレートとピスタチオ・アーモンドのハーモニーが楽しめる上品な味わいになっている。

頑張った自分へのちょっとしたご褒美やささやかな手土産にもぴったりな、ワンハンドで気軽に食べられる「ポケットショートケーキ」と、ペコちゃんの顔をかたどった可愛らしいサブレに濃厚な風味のクリームをサンドした「ペコサブレサンド」に、季節限定フレーバーが登場する。



「ポケットショートケーキ（ショコラ×栃木県産ミルキーベリー）」

「ポケットショートケーキ（ショコラ×栃木県産ミルキーベリー）」は、ふわふわブッセ生地に沖縄県産和三盆糖入りチョコクリームと酸味が少なく、まろやかな食感と甘さが特徴の栃木県産白苺「ミルキーベリー」をサンドした。濃厚なチョコクリームとフレッシュな苺のハーモニーを楽しんでほしいという。



「ペコサブレサンド（愛媛県産せとか）」

「ペコサブレサンド（愛媛県産せとか）」は、ペコちゃんの顔をかたどった可愛らしいサブレに、愛媛県産の柑橘類「せとか」のピール入りペーストを使用した濃厚な風味のクリームをサンドした。せとかならではの爽やかな香りと濃厚な味わいを楽しんでほしいという。チョコレートが苦手な人へのプレゼントにもぴったりだとか。

［小売価格］

テリーヌショコラ：2106円

クランチアーモンドショコラ：745円

ポケットショートケーキ（ショコラ×栃木県産ミルキーベリー）：756円

ペコサブレサンド（愛媛県産せとか）：350円

（すべて税込）

［発売日］2月11日（水）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp