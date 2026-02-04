竹内涼真、中学時代に「夏帆さんを待ち受けしていた」 『あんたが』コンビが再会トーク
俳優の夏帆が、一年を通じて映画・テレビ界で顕著な活躍をしたプロデューサーや、将来有望な俳優などを選出して表彰する『第50回 エランドール賞』のエランドール賞に選出され、4日に都内で行われた授賞式に出席した。
夏帆は受賞にあたり、「この度はすてきな賞をありがとうございます」と感謝を述べ、これまでの活動を振り返りながら、「作品を楽しんだんだなと伝わる熱い意見をいただいた」と観客や関係者からの反響に触れ、「もっともっといいお芝居をできるようになりたい」と今後への意欲を語った。
授賞式には、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS）で共演した竹内涼真が“お祝いゲスト”として駆けつけ、花束を手渡しながら「夏帆さん、おめでとうございます！」と再会のハグを交わした。さらに、竹内は「昔から（夏帆の）ファン」だったと明かし、「中学校のとき、好きな女優さんを1ヶ月間（携帯電話の）待ち受けにしようとなって、僕は夏帆さんを待ち受けにしていました。それくらい僕らの世代のマドンナでした」と語り、会場を驚かせた。
この言葉に目を丸くした夏帆だが、「今回、久しぶりに主演をやらせていただくということでプレッシャーや緊張もあったんですけど、竹内くんと一緒に主演をやれたということが本当に私はラッキーだったんだなと思います」と、共演への思いを口にした。
■受賞結果は以下の通り。
エランドール賞 ※五十音順
・岡山天音（おかやま あまね）
1994年6月17日生 東京都出身
映画『＃真相をお話しします』『THEオリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』『アンダーニンジャ』
テレビ『ひらやすみ』『どうせ死ぬなら、パリで死のう。』『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』『令和の三英傑！』『ライオンの隠れ家』
・夏帆（かほ）
1991年6月30日生 東京都出身
映画『BAUS 映画から船出した映画館』
テレビ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『塀の中の美容室』『ホットスポット』『湖泥』
・佐藤二朗（さとう じろう）
1969年5月7日生 愛知県出身
映画『爆弾』『THE KILLER GOLDFISH』『女神降臨』『アンダーニンジャ』
『聖☆おにいさんTHE MOVIE ホーリーメーソンVS悪魔軍団』
テレビ『令和の三英傑！』
・高石あかり（たかいし あかり）※高＝はしごだか
2002年12月19日生 宮崎県出身
映画『ゴーストキラー』『夏の砂の上』『遺書、公開。』『私にふさわしいホテル』
テレビ『ばけばけ』『アポロの歌』『御上先生』『グラスハート』
・松村北斗（まつむら ほくと）
1995年6月18日生 静岡県出身
映画『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』
テレビ『アンサンブル』『ラブリーアンサンブル』
・芳根京子（よしね きょうこ）
1997年2月28日生 東京都出身
映画『君の顔では泣けない』『雪の花〜ともに在りて〜』
テレビ『まどか26歳、研修医やってます』『波うららかに、めおと日和』『晴れたらいいね』
プロデューサー賞（田中・平田賞）・プロデューサー奨励賞（田中・平田賞）
映画
プロデューサー賞 ･村田千恵子（ミリアゴンスタジオ）『国宝』
プロデューサー奨励賞 ･岡田翔太 『爆弾』
テレビ
プロデューサー賞 ･杉田彩佳 （TBSスパークル） ･丸山いづみ（TBSスパークル）『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
プロデューサー奨励賞 ･小田玲奈（日本テレビ）『ホットスポット』
特別賞
『国宝』制作チーム
アクターズセミナー賞 ※五十音順
・秋本雄基（あきもと ゆうき）
・朝日奈まお（あさひな まお）
・新井美羽（あらい みう）
・上村侑（うえむら ゆう）
