【最大787ポイント還元！】『黄泉のツガイ』『鋼の錬金術師』など荒川弘作品をまとめて読もう！【Amazon Kindle 冬のまとめ買い】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！アニメ化が発表された話題作『黄泉のツガイ』、バトル漫画の傑作『鋼の錬金術師』などの漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、荒川弘の作品をピックアップ。完結した名作全巻から、最新刊に追いつけるまとめ買いまで、この冬を彩る楽しい漫画の世界を楽しもう！
■黄泉のツガイ 現在11巻
価格：6,490円（270ポイント還元）
黄泉のツガイ 現在11巻
山奥の小さな村落に住む少年のユルは、野鳥を狩り、大自然の中で静かに暮らしていた。しかしユルの双子の妹のアサは、何故か村の奥にある牢の中で「おつとめ」を果たしているという。それはまるで幽閉されているかのように…。穏やかな村に浮かぶ不自然な謎、この村に隠された秘密とは一体…!?未曾有のツガイバトルここに開幕!!
■銀の匙 Silver Spoon 全15巻
価格：8,415円（195ポイント還元）
銀の匙 Silver Spoon 全15巻
超ヒット作『鋼の錬金術師』の荒川弘の最新作！大自然に囲まれた大蝦夷農業高校に入学した八軒勇吾。授業が始まるなり子牛を追いかけて迷子、実習ではニワトリが肛門から生まれると知って驚愕…などなど、都会育ちには想定外の事態が多すぎて戸惑いの青春真っ最中。仲間や家畜たちに支えられたりコケにされたりしながらも日々奮闘する、酪農青春グラフィティ！！
■百姓貴族 現在8巻
価格：4,910円（50ポイント還元）
百姓貴族 現在8巻
「水がなければ牛乳を飲めばいいのに」。マンガ家になる前は、北海道で七年間 農業に従事していた荒川弘。牛を飼い、野菜を作り、クマにおびえ、エゾシマリ スに翻弄される――。朝から晩まで年中無休で働く、タフでハ−ドな仕事。でも 読めばわかります。お百姓さんは、かっこいいのです！！ あの『鋼の錬金術師』『銀の匙 Silver Spoon』の作者がおくる、血と汗と笑いの知られざる農家 エッセイ・コミック！！
■アルスラーン戦記 現在23巻
価格：13,662円（696ポイント還元）
アルスラーン戦記 現在23巻
国が燃えている…。世界はどれだけ広いのか？ 強国「パルス」の王子・アルスラーンは、いまだ何者でもなく、ただ好奇心にあふれていた。「頼りない」「気弱」「器量不足」と言われたアルスラーンが14歳になった時、遠国の異教徒がパルスへ侵攻。アルスラーンは初陣の時を迎える。パルス軍の強さは古今無双。この戦もパルスの圧勝に終わると誰もが信じていた……。奈落へと落ちたアルスラーンの運命！ 激動の英雄譚、開幕！！
■鋼の錬金術師 全27巻
価格：15,960円（787ポイント還元）
鋼の錬金術師 全27巻
兄・エドワード・エルリック、弟・アルフォンス。2人の若き天才錬金術師は、幼いころ、病気で失った母を甦らせるため禁断の人体錬成を試みる。しかしその代償はあまりにも高すぎた…。錬成は失敗、エドワードはみずからの左足と、ただ一人の肉親・アルフォンスを失ってしまう。かけがえのない弟をこの世に呼び戻すため、エドワードは自身の右腕を代価とすることで、弟の魂を錬成し、鎧に定着させることに成功。そして兄弟は、すべてを取り戻すための長い旅に出る…。
※本ページで紹介する情報は、2025年2月4日15時現在のものです。
