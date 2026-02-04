2026年1月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。皇室部門の第3位は――。 ▼第1位 1万5000人が愛子さまの前から動かなかった…紀子さまが年始早々突きつけられた悠仁さまとの残酷な人気格差

▼第2位 だから愛子さまと悠仁さまに決定的な差が生まれた…島田裕巳｢世間より男女平等が進む皇室にある"不安材料"｣

▼第3位 愛子さまにあって悠仁さまにはない…島田裕巳｢新年歌会始で明らかになる日常から育まれし天皇家の帝王学｣

2026年が始まった。昨年高まりを見せた「愛子天皇」待望論はどうなるか。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「2025年の活発な公務から見ても、愛子内親王は自然な形で『帝王学』を授かっている。その成果が新年の『歌会始の儀』で歌として示されるのではないだろうか」という――。

■お題「夢」で愛子さまが詠んだ歌

新年における皇室の行事としては、2日の一般参賀とともに、今月14日に行われる「歌会始の儀」がよく知られている。

これはNHKテレビでも中継される。その年の「お題」に添った和歌が、天皇の前で「披講(ひこう)」という独特の節回しによって詠み上げられるのだ。

そこで詠み上げられるのは、一般公募によって選ばれた「選歌」10首、各界の功労者などに特別に依頼された「召歌」、選考委員の「選歌」、そして天皇や皇族の歌である。

天皇や皇族の歌については、若い順に披露され、皇嗣(こうし)の立場にある秋篠宮夫妻の歌が披露された後に、皇后の「御歌(みうた)」、そして天皇の「御製(ぎょせい)」で締めくくられる。

2025年の「お題」は「夢」で、御製は「旅先に出会ひし子らは語りたる目見(まみ)輝かせ未来の夢を」であった。これは地方を行幸した際に接した子どもたちが未来の夢を語る姿に、天皇が喜びを感じたことを詠んだものである。

御歌のほうは、「三十年(みそとせ)へて君と訪(と)ひたる英国の学び舎(や)に思ふかの日々の夢」で、その前年の6月に国賓として英国を訪れ、留学していたオックスフォード大学を34年ぶりに天皇とともに訪れたことを題材に、若き日の夢に思いをはせた歌である。皇后は天皇のことを詠むことが多い。それは美智子上皇后にも見られたように、皇后の役目でもある。

愛子内親王が歌を寄せるのは4度目のことだったが、1月22日の歌会始の儀に初めて参列し、歌は、「我が友とふたたび会はむその日まで追ひかけてゆくそれぞれの夢」と、大学を卒業した年にふさわしい歌になっていた。

写真＝時事通信フォト 上皇ご夫妻へ新年のあいさつのため、仙洞御所に入られる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝2025年1月1日、東京都港区［代表撮影］ - 写真＝時事通信フォト

■今年の歌会始のお題は「明」

今年の「お題」は「明」である。宮内庁の説明によれば、「明」を歌に詠む場合、その文字が詠み込まれていればよく、「鮮明」や「文明」、「明星」といった熟語にしても、「明るい」のように訓読しても差し支えないということだった。

愛子内親王は、大学時代に歌人として名高かった平安時代終わりの式子(しょくし)内親王の和歌について研究していた。そうした研究を基にどういった歌を詠むかが注目されるようになってきたが、はたして今年はどういった歌を詠むことになるのか、大いに興味がもたれるところである。

愛子内親王が歌会始に歌を寄せるようになったのは成年になってからである。その点では今年、悠仁親王も、歌会始の儀には参加しなくても、歌を寄せる可能性は十分に考えられる。それも注目されるであろう。

今年歌を披露することになるのは、天皇夫妻、秋篠宮夫妻のほか、愛子・佳子両内親王は確実である。常陸宮華子妃は、退院直後ということもあり、昨年とは異なり、歌会始の儀に出ないかもしれない。一方で、三笠宮家の信子妃、彬子女王は、百合子妃の喪が明けたので出席が予想される。瑶子女王は、そもそもこれまで一度も出席していない。後は、高円家の久子妃と承子女王も出席するであろう。

■2025年を通しての愛子さまの活発な活動

では、愛子内親王はどういった歌を詠むことになるのだろうか。おそらくは、昨年行ったさまざまな活動をもとにするものと考えられる。そこで、2025年における愛子内親王の活発な活動について振り返り、どういった出来事が詠まれるかを予想してみたい。なお、拝謁や黙祷、各種の儀式への参列については省く。

25年1月には、22日に歌会始の儀に参加した後、27日には天皇夫妻とともに国立西洋美術館を訪れ、「モネ 睡蓮のとき」展を鑑賞している。

2月2日には、やはり天皇夫妻とともに、東京体育館で行われた「天皇杯 第50回記念日本車いすバスケットボール選手権大会」を訪れている。また、6日には同じく天皇夫妻とともに東京国立博物館での開創1150年記念特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 百花繚乱 御所ゆかりの絵画」を訪れている。大覚寺の前身は、平安時代の嵯峨(さが)天皇が建てた離宮の嵯峨御所である。

2月14日、それはバレンタインデーになるが、愛子内親王にとっては重要な出来事があった。佳子内親王とともに新浜鴨場(かもば)に赴き、在外外交団の接遇にあたったからである。これは、愛子内親王にとって「鴨場デビュー」となり、各国の大使と英語で会話している。実はこの鴨場は、今上天皇が雅子皇后にプロポーズした記念の場所でもあった。ただ、プロポーズは1992年10月3日のことで、バレンタインデーではなかった。

■佐賀県での愛子さま初の単独公務

3月19日には、ジャパン・マリンユナイテッド（JMU）横浜事業所磯子工場での北極域研究船の命名・進水式に単独で臨席している。愛子内親王の初の単独公務は、前年10月の佐賀県での第78回国民スポーツ大会の視察であった。

同月25日には、皇居の宮殿で開かれた、国賓として来日したブラジル大統領夫妻の晩餐会に出席している。愛子内親王はすでに晩餐会には前年に出席した経験があるが、日系人が多く暮らすブラジルは皇室にとって特別な国であり、愛子内親王が近い将来訪問する可能性は極めて高い。

4月23日には、御所において国立病院機構災害医療センター病院長や松戸市立総合医療センター救命救急センター医師から「ご進講」を受け、27日には、このところ恒例になっている春季雅楽演奏会を鑑賞している。

5月3日には、新宿の京王プラザホテルで開かれた第23回世界災害救急医学会開会式に臨席しており、愛子内親王は初めて「お言葉」を述べている。前月に「ご進講」を受けたのもそのためだった。この会議の意義について、「これからの時代を担う若い世代に、皆様の豊かな経験や知識を継承する機会として意義深いものとなることと思います」と語っていた。

5月8日と9日には、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の会場を視察している。他には、15日にスウェーデン国王、22日にはオランダ国王、28日にはルクセンブルク大公との夕餐に臨んでいる。いずれも近い将来、愛子内親王が訪問する可能性が極めて高い国々である。夕餐の席では、そんな話題が出たかもしれない。

カール16世グスタフ・スウェーデン国王陛下（2018年撮影）（写真＝Bengt Nyman／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

■慰霊の旅を経験させたい親の想い

続けて見ていこう。5月18日から19日にかけては、2024年の能登半島地震の復興状況を視察するため、単独で石川県を訪れている。その際には、仮設住宅で暮らす人々とも交流している。被災地の訪問は、今や皇室にとって極めて重要な役割になっており、今後愛子内親王が積極的にその役割を果たしていくことが予想される。

6月には4日から5日にかけて、天皇夫妻とともに沖縄を訪れている。沖縄国際海洋博覧会50周年記念事業企画展を訪れることが主たる目的であるものの、糸満市の平和祈念堂や国立沖縄戦没者墓苑、平和の礎、沖縄県平和祈念資料館などを訪れ、関係者とも懇談しており、今や皇室のライフワークともなった慰霊の旅を経験したことになる。愛子内親王を同行させることは、天皇夫妻の強い思いで実現したと伝えられている。

7月26日には、皇居内の紅葉山御養蚕所で、日本原産の野生種である天蚕(てんさん)が作った繭(まゆ)を「蔟(まぶし)」という道具から外して収穫する収繭(しゅうけん)の作業にあたっている。これは、皇后が中心に行ってきたことである。

■ラオスでの初の単独外交というハイライト

9月6日。悠仁親王の成年式が行われ、愛子内親王も参列しているが、その日の夜には新潟へ旅立っている。単独での地方公務「防災推進国民大会2025」への臨席、ならびに地方事情を視察するためだった。このように、単独での地方公務も増えてきている。

12日から13日にかけては、天皇夫妻とともに長崎を訪れ、被爆者とも懇談している。天皇夫妻のほうは第40回国民文化祭および第25回全国障害者芸術・文化祭に臨席しているが、愛子内親王は臨席していない。それでも同行したのは、やはり慰霊の旅を愛子内親王に経験させるためであったと考えられる。

21日には、天皇夫妻とともに「東京2025世界陸上競技選手権大会」を観戦し、23日には、「第50回愛馬の日」に東京・馬事公苑を訪れている。

そしてこれが重要になるが、11月17日から22日にかけて、初の単独での海外訪問としてラオスを訪れている。その後は、25日に天皇夫妻とともに東京アクアティクスセンターで行われた第25回夏季デフリンピック競技大会を観戦しているが、なんといってもラオス訪問が2025年における愛子内親王の活動のハイライトをなすことは間違いない。その点で、歌に詠まれるとすれば、このときの体験であろう。

■「帝王学」を自然に授かる愛子さま

ラオスは、日本から「青年海外協力隊」が最初に派遣された国でもある。愛子内親王は、ラオスで現地の人ばかりでなく協力隊員とも懇談し、ラオスの副主席主催の晩餐会での挨拶ではその活動にもふれ、両国の懸け橋になっていると述べていた。

そうしたことからすれば、愛子内親王は、ラオスでの青年海外協力隊の活動に「明日」への希望を見いだし、それを歌に詠むことになるのではないだろうか。

御誕生3カ月頃の愛子内親王（2002年撮影）（写真＝在チェコ日本国大使館／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

天皇の御製は、その特別な立場から、日本の国を思い、国民に希望を与えるものになっている。ここまで見てきたように、愛子内親王の2025年の活動は、天皇や皇后の思いを受け継ぐものとなっており、重要な公務を積み重ねる中でその自覚はおのずと高まってきたはずである。

その点で、愛子内親王は自然な形で「帝王学」を授かっているように見える。その成果が今回、歌として示されるのではないだろうか。

国民が「愛子天皇」待望論に傾くのも、悠仁親王には将来においても、そうした機会がめぐってこないように見込まれるからではないだろうか。国を思い、国民を慈しむ天皇にふさわしい歌を詠むには、長い間の「帝王学」の積み重ねが欠かせないのである。

（初公開日：2026年1月3日）

----------

島田 裕巳（しまだ・ひろみ）

宗教学者、作家

放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、同客員研究員を歴任。『葬式は、要らない』（幻冬舎新書）、『教養としての世界宗教史』（宝島社）、『宗教別おもてなしマニュアル』（中公新書ラクレ）、『新宗教 戦後政争史』（朝日新書）など著書多数。

----------

（宗教学者、作家 島田 裕巳）