¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÍÜÉãÊì¤¿¤Á¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤È¤Î¿·º§²ÈÄí¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡ÄŽ¢¾®ÀôÈ¬±ÀŽ£¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ð³À²È¤Î½ÅÄÃ¡Ú2026Ç¯1·îBEST¡Û
2026Ç¯1·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¶µÍÜÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÍÜÉãÊì¤¿¤Á¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤È¤Î¿·º§²ÈÄí¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡ÄŽ¢¾®ÀôÈ¬±ÀŽ£¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ð³À²È¤Î½ÅÄÃ
¢§Âè2°Ì¡¡Ž¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¤è¤ê¤â¤è¤Ã¤Ý¤É¸½¼ÂÅª¡ÄËãÀ¸ÂÀÏº¤¬¥´¥ê²¡¤·¤¹¤ëŽ¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¹Ä¼¼Ž£¤òµß¤¦Í£°ì¤Î²ò·èºö
¢§Âè3°Ì¡¡¤À¤«¤éÆî¶Ë¤Ç¤ÏÃ¯¤âŽ¢Çò¤¤T¥·¥ã¥ÄŽ£¤òÃå¤Ê¤¤¡ÄÆî¶Ë´ÑÂ¬Ââ°÷¤¬Ž¢¿§¤Î¤Ä¤¤¤¿ÉþŽ£¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ÀÚ¼Â¤Ê»ö¾ð
¢£°ð³À²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¾®Àô¥»¥Ä
¥»¥Ä¤Ï¡¢¡Ö°ì¹ñÃæ¤Îµ®Â²¡×¤È¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö¾å»Î¡×¤Î¾®Àô²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¼·Ìë¡×¤ÎÍâÆü¡¢ÆýÊì(¤¦¤Ð)¤È¶¦¤Ë¡¢°ð³À²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢Æ±²È¤Î°ì¿Í¤Ã»ÒÍÜ½÷¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£º£¡¢¾¾¹¾¤Î¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ð³À¥»¥Ä¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾®³Ø²¼Åù¶µ²Ê¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¡¢¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾¾¹¾ÈÍ¤ÎÂ·Ú¤ò½ü¤¯¡ÖËÜ»Î¡Ê»ÎÊ¬¤Î»ø¡Ë¡×¤ÏÌóÀé¿Í¤ò¿ô¤¨¤¿¤¬¡¢É´ÀÐ¼è¤ê¤Î°ð³À²È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæÄø¤Î²È³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¡ÖÂ·Ú¤ò½ü¤¯»ÎÊ¬¤Î»ø(¤µ¤à¤é¤¤)¡×¤³¤½¡¢À¾ÍÎ²½¤Ë»Ø¸þ¤¹¤ë¡ÖÌÀ¼£¤Î¶áÂå²½¡×¤Îµ¾À·¤È¤Ê¤ê¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¶ìÇº¤ò¤Ê¤á¤¿¼Ò²ñ³¬ÁØ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Áí¤¸¤Æ°¥¤ì¤Ê¶³¶¤Ë¿È¤òÄÀ¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î°ì¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï´¶Æ°Åª¤ÊºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø¿´¡½¤³¤³¤í¡Ù¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤ÎËÜ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö·¯»Ò(¤¤ß¤³)¡×¤Ç¡¢Ê¿ÀîÍ´¹°¡¦ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¼ê¤Ë¤Ê¤ëÌ¾Ìõ¤¬¤¢¤ë¡£
·¯»Ò¤Ï¡¢Êì¤ÈËå¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òÇä¤Ã¤Æ·Ý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈþËÆ¤ÈÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤Î¸Î¤Ë¡¢²¿¿Í¤â¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¿È¼õ¤±¡×¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤ë¡½¡½ºÊ¤Ë¡¢±üÊý¤Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸Ê¤Ï²ÖÌø³¦¤Î¶È²Ð¤Ë¾Æ¤«¤ì¤¿¿È¡¢Êì¤È¤Ê¤ë»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÉõ²È¤ÎÂ©»Ò¤Î²È¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÂÎ¤òµö¤µ¤º¤Ë½Ð²È¤·¡¢ÂñÈ¤·¤Æ¼äÌÇ¡Ê¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¡¦»à¡Ë¤Î»þ¤Î»ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡£ÂñÈ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÃË¤Î²È¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢·ë¶É¤ÏºÊÂÓ¤·Éã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤ÎÍÄ¤¤Â©»Ò¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤Þ¤¿¤È¤ªÌÜ¤â¤¸¤Ç¤¤Ì¼Ô¤¬¡¢Ë·¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤µ¤»¤ÆÌã¤¦¤Æ´ò¤·¤¤¤È¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¸À¤µ¤»¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤ÎÍÜÉã¤Ë¤ÏÇÆµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«
¤Ê¤ª¡¢Éð»Î¤ÎÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»³ÀîµÆ±É¤¬¡ØÉð²È¤Î½÷À¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËëËö¤Ëº®Íð¤ò¶Ë¤á¤¿¿å¸ÍÈÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÑÛ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿½÷¤¿¤Á¤ò¸ì¤ê¡¢±Û¸å¡¦Ä¹²¬ÈÍ¤ÎÉ®Æ¬²ÈÏ·¡Ê°ð³ÀÊ¿½õ¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¿ùËÜîè»Ò(¤¨¤Ä¤³)¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Î¼«½öÅÁ¤Ç¤¢¤ë¡ÖA Daughter of the Samurai¡×¡ÊË®Ìõ¡ØÉð»Î¤ÎÌ¼¡Ù¡Ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ÎÊ¬¤Î»ø¡×¤ÏÂå¡¹²ÈÏ½¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£°ð³À²È¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÅö¼ç¤Ï¥»¥Ä¤ÎÍÜÉã¡¦¶â½½Ïº¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥Ä¤ÎÀ¸²È¡Ê¾®Àô²È¡Ë¤Î²Ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Á¥¨¤Ï¡¢¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¥»¥Ä¤ÎÍÜÁÄÉã¤ÎËü±¦±ÒÌç¤ò¡Ö¤´±£µï¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶â½½Ïº¤Ï»ê¤Ã¤Æµ¤¤Î¤¤¤¤ÃË¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë°ìÍº¤Ï¡¢¡ÖÇÆµ¤¤ËË³¤·¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¸À¤ï¤Ð¡Ö´Å¤¤ÊªÃæÆÇ¡×¡Ê°ßÄÙáç¡Ë¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÅÉð»Îµ¤¼Á¤¬¡¢¿·»þÂå¤Ø¤Î¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¹½À®¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿°ð³À²È¤Ø¤Î¡¢Å¬±þ¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¸«¤Æ¤è¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¢£²Ô¤®¤¬¤Ê¤¤ÍÜÉã¤¿¤Á¤Î¡Ö»×¹ÍÄä»ß¡×
¥»¥Ä¤ÏÆ¯¤¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÁáÄ«¤«¤éµ¡¿¥¤êµ¡¤Ë½¢¤¡¢Ìë¡¢¾²¤Ë½¢¤¯¤Þ¤Ç¤Ë°ìÈ¿¤ò¿¥¤ê¾å¤²¤º¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½º£¡¢¾¾¹¾¤Î¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¤Ë¥»¥Ä¤Î¡Ö¿¥¸«ËÜÄ¢¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ð³À²È¤ÎÆó¿Í¤ÎÃË¡ÊÊÔ½¸ÉôÃð¡§ÍÜÉã¡¦¶â½½Ïº¤ÈÍÜÁÄÉã¡¦Ëü±¦±ÒÌç¡Ë¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Îµ¡¿¥¤ê¡½¡½¤ÈÍÜÊì¤Î¥È¥ß¤ÎË¥Êª¡½¡½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥Ä¤¬Âçºå¤Ç¿ÈÅê¤²¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎÃË¤ÎÌ¿¤¬Ç°Æ¬¤Ë¾å¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
»ñÎÁ¤Ç¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Æó¿Í¤ÎÃË¤¬¼ò¤Ë¿»¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Î¿´»ö¤¬²º¤ä¤«¤Ç¤¢¤ëÈ¦¤â¤Ê¤¤¡½¡½¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥»¥Ä¤¬ÍÎ¾ª¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¤ÎÃÑ¤ÈÀÕ¤á¤òÉé¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆÈ¤ê½»µï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö´¨°Ò¡×¤¬°Û¾ï¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¼ê»æ¤Ë¤âÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ÎÆüµ¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ð³À²È¤ÎÆó¿Í¤ÎÃË¤Î¿´»ö¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö°Û¾ï¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Î»×¹ÍÄä»ß¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ï·ë³Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤½¤·¤Æ¡¢À¾ÅÄÀéÂÀÏº¡£Èà¤ÏÂ·ÚÄ®¤Ë½»¤à¿È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤ò¡¢Ãøºî¡Ê¡ÖÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡×¤Ê¤É¡Ë¤È»äÀ¸³è¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤¿¡£Åö»þ»£¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ë³Ë¤¬¡¢¤·¤«¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤Î½»µï¤Ë¸½¤ì¤ëÁ°¤Î¿ôÆü¡¢À¾ÅÄ¤Ï·ë³Ë¤ÎÇ®¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¾²¤Ë²é(¤Õ)¤»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬·§ËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¾¹¾¤òµî¤Ã¤¿3Ç¯¸å¤Ë¡½¡½9·î¤ÎÄë¹ñÂç³Ø¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡½¡½¾¾¹¾¤ËÌá¤Ã¤Æ2¥«·îÂÚºß¤·¤¿»þ¤Ë¡¢À¾ÅÄ¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ä¥»¥Ä¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¤¬¡¢ºÆ²ñ¤«¤é¤ï¤º¤«8¥«·î¸å¤Ë¡¢34ºÐ¤Ç¶»¤ÎÉÂ¤Ë¶þ¤·¡¢¥»¥Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡Ê¥Ï¡¼¥ó¤ò¡ËÈáÃ²¤ÈÍîÃÀ¤Î¥É¥óÄì¤Ë´Ù¤ì¤¿¡×¡£
¸½ºß¡¢À¾ÅÄ¤ÎÀ¸³¶¤äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÙÉô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¾¾¹¾¤Ç¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï·ÉÉþ¤¹¤ëÃÓ¶¶Ã£Íº»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¾ÅÄÀéÂÀÏºÆüµ¡×¤Î¡¢´©¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¸¶ËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤È¡¢¤½¤ì¤ÇÃÎ¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤ÎÀ¸¤ÍÍ(¤¶¤Þ)¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¡¢¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ç³ÎÇ§¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¡£
¢£¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡×¤Ï¥ß¥É¥ë¥Í¡¼¥à
¥Ï¡¼¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Í¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡×¤Ï¡¢Patrick Lafcadio Hearn¤Î¥ß¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤ÎÌ¾¡ÊLefcada¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£Åç¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÀ¾ËÌ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ª¥Ë¥¢½ôÅç¤Ë¤¢¤ê¡¢Êì¤Î¥í¡¼¥¶¤Ï¶á¤¯¤Î¥¥·¥éÅç¤ÎÌ¾»Î¤ÎÌ¼¤Ç¡¢Éã¤Ï¡¢Åö»þ¤½¤Î½ôÅç¤òÊÝ¸îÎÎ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î·³°å¡Ê¾¯º´¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
»ä¤¬¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÀ¾ËÌ¤Î¥Ñ¥È¥é¥¹¤ò½Ð¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥ê¥ó¥Ç¥£¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦Á¥¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤Î¶á¤¯¤òÄÌ²á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè4¼¡ÃæÅìÀïÁè¤ÎÇ¯¡Ê1973Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÇµÙ³Ø¤È¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÎò»Ë¤ÈÊ¸³Ø¤Î±ï(¤æ¤«¤ê)¤ÎÃÏË¬Ìä¤ÎÎ¹¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥¸¥×¥È¤È¥®¥ê¥·¥ã¤Ë¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¤¥ª¥Ë¥¢½ôÅç¤Î¡Ö³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ë¤Ï¡¢Àµµ¤¤ò¼º¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤³¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®Ë¾¤ò¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂç³Ø¤Ë¤ÏÁ¥¾è¤ê¤Î³ØÉô¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡×¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤Ï»ö¼Âº§¤Ç¥é¥·¥ã¥á¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡Ä
¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë¡¢40ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥ó¤ÏÉÚÅÄÎ¹´Û¤ò½Ð¤Æ¡¢¾¾¹¾Âç¶¶¤Ë¶á¤¤¼µÆ»¸Ð¤ÎËÌ´ß¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àä²Â¤ÊÄ¯Ë¾¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¼Ú²È¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¤Î2·î¤Î½é¤á¡¢¥»¥Ä¤¬¡Ö½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¡½¡½¤·¤«¤â¡ÖÍÎ¾ª¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¡×¤ÎÃÑ¤ÈÀÕ¤á¤òÉé¤Ã¤Æ¡½¡½Æ±µï¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤â¡¢°ð³À²È¤Ë¤´¤¯¶á¤¤¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë¹âÌÚÎêÂÀÏº¤ÎÌ¼¤ÎÈ¬É´(¤ä¤ª)¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢½÷ÃæÊô¸ø¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤Ï6·î¤ËËÌËÙ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉð²È²°Éß¡×¤ØÅ¾µï¤·¤¿¸å¤âÂ³¤¤¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢È¬É´¤¬½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¡Ê1891Ç¯2·î¤Î½é¤á¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤ÎÆâ±ï´Ø·¸¡Ê»ö¼Â¾å¤Îº§°ù´Ø·¸¡Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¸«¤Ê¤·¤Æ½ö½Ò¤·¤¿¡Ê¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡½¡½¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù2014¡¦Ãð¤ò»²¾È¡Ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï¼ê»æ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤ÈÈ¬É´¤ò¡Èmy servants¡É¡Ê»ä¤Î¾¤»È¤¤¤¿¤Á¡Ë¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÀ¾ÅÄÀéÂÀÏºÆüµ¡×¤Ç¤Ï7·î¤ÎËö¤Þ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤ò¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¤Î¾ª¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼ÔÃð¡§¾åµ¤ÎÀÛÃø¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¾¾¹¾¤Îº£°æ½ñÅ¹¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÆâÍÆ¤ò¶¯²½¡¦½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¡¢Ä¬½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é½ñÌ¾Æ±°ì¤ÎÊ¸¸ËËÜ¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£°ð³À²È¤Ï·§ËÜ¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆÈ¤ê½»¤Þ¤¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç¯¡Ê1891¡Ë¤Î11·î¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Ï¡¢½÷Ãæ¡Ê¤ª¤è¤Í¡Ë¤È¼ÖÉ×¤Î4¿ÍÏ¢¤ì¤Ç¡¢Ãæ¹ñ»³Ì®¤ò±Û¤¨¤Æ·§ËÜ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¡Ö¾®ÀôÈ¬±À·§ËÜµìµï¡×¡Ê¸½ºß¤Ï°ÜÃÛÀè¤Ë¤¢¤ê¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ð³À²È¤ÎËü±¦±ÒÌç¡¦¶â½½Ïº¡¦¥È¥ß¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ°Ü½»¤·¡¢Æø¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²¤ò¹½À®¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¹âÌÚÎêÂÀÏº¤¬¡Ö»ÎÂ²¤ÎË×Íî¡×¤Î»öÂÖ¤ËÁø(¤¢)¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°×·Ð¡×¤ÎÁÇÍÜ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ°×¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ»þÂå¤Î¥Ï¡¼¥ó¤Î²È¤Ë¤â»Ã¤¯ÂÚºß¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ìÍº¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¡¢¿áÀã¤ò¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚ¤Î²¼¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅà»à¤¹¤ëºÇ´ü¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÉ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍÜÉã¤Ï¥¦¥µ¥®º¾µ½¤Çºâ¤ò¼º¤Ã¤¿
¤µ¤Æ¡¢¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆÈ¤ê½»¤Þ¤¤¤ËÆþ¤ë3Ç¯Á°¡¢°ð³À²È¤Ï¡¢Ä»¼è¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ°ÙÆó¤òÌ»ÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¥»¥Ä¤ËÅº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ä¤ÏÈà¤Î¾ôÎÜÍþ¤ò´î¤ó¤ÇÄ°¤¹¬Ê¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°ð³À²È¤ÎÍÜÉã¶â½½Ïº¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÍÜÁÄÉã¤ÎËü±¦±ÒÌç¤¬¡¢Èà¤ò°ð³À²È¤Î²ÈÉ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤ª¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸½¼Â¤Ï¡¢¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²È¤ò»Ù¤¨¤ëÀèÁÄÂå¡¹¤Î²ÈÏ½¤â¡¢ÌÀ¼£8Ç¯¤Ë¡ÖÊô´Ô¡×¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀÞ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö²ÈÏ½¤ÎÏ»¥«Ç¯Ê¬¡×¤Ï¡¢¡ÖÂ¿»º¤ÊÅÆ¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îà¤¤¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤Î²°Éß¤È¶¦¤Ë¡¢¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢¼Ú¶â¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Á°É×¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢¥»¥Ä¤È¤ÎÉü±ï¤òË¾¤à
¤·¤«¤â¡¢°ÙÆó¤Ï½¾½ç¤Ë½¾¤¦¤È¤¤¤¦À³Ê¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬¡¢ÆâÅÄÍ»(¤æ¤¦)È¬±À²ñÍý»ö¤Î¡ÖÁ°ÅÄ°ÙÆó¤Î¤³¤È¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÏÀ¹Í¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ö¥Ø¤ë¤óÂè62¹æ¡×2025Ç¯6·î¡Ë¡£»á¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¹âÌÚÎêÂÀÏº¤Î¡Ö¾®Àô¶â½½ÏºÍÍ¡¦¾®ÀôÀáÍÍ¡×¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¡½¡½ÃÓÅÄµÇ°Èþ½Ñ´Û½êÂ¢¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¹âÌÚÎêÂÀÏº¤Î¥»¥Ä°¸½ñ´Ê»Í½½ÆóÄÌ¡×¤Î°ìÄÌ¡½¡½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÌÚ¤¬Ä»¼è¸©¤Ç°ÙÆó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤Î²¬»³¤È¤½¤ÎËÌ¤ÎÄÅ»³¤ËËÜÅ¹¡¦»ÙÅ¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤È¡¢¾¾¹¾¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Î°Õ¸þ¡½¡½°ð³À²È¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¡Ê¥»¥Ä¤ÎÉ×¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ³Ë´¤Ü¤·¤ò¤¹¤ëÍÑ°Õ¡½¡½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ä¤Ï¡¢°¦¾ðË¤«¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ë½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¡¢7·î25ÆüÉÕ¤Î¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó°¸¤Î¼ê»æ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î½÷À¤Ï²¿¤ÈÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È¡¢¤Þ¤¿8·î11ÆüÉÕ¤Î¤Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯°¸¤Î¼ê»æ¤Ç¡Ö½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¤âÍ¥¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¯Ìõ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬Ë×¤·¤¿·î¡Ê1904Ç¯9·î¡Ë¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢ÆüÏªÀïÁè¤Î¿Ê¹Ô¤Î¸Î¤Ë¡¢Á´À¤³¦¤ÎÃÎ¼±¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤¿Ãø½ñ¡ØÆüËÜ¡¡°ì¤Ä¤Î²òÌÀ¡Ù¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤±Ç®¿´¤Ë¡ÖÆüËÜ½÷À¡Ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¡Ë¡×¤¬Àâ¤«¤ì¤ëÌõ¤¬¤Ê¤¤¡£
¢£ÍÜÁÄÉã¤¬¡ÖÈ¬±À¡×¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ë
8·î11Æü¤Î¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î²ÈÄíÀ¸³è¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¯¹¬Ê¡¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¡¢·ëº§À¸³è¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î11·î¤ËÅ¾µï¤·¤¿·§ËÜ¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤Î°ìÍº¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥»¥Ä¤È°ìÍº¤Ë¤è¤ëÁêÂ³¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÌÚÎêÂÀÏº¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆó¿Í¤Î¡Ö°ð³À²È¤Ø¤ÎÆþÀÒ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤Î´Ö¤òÃÖ¤¤¤¿1896Ç¯¤Î2·î¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¾®Àô²È¤ÎÊ¬²È¤Î¼ç(¤¢¤ë¤¸)¤È¤·¤ÆÆþÀÒ¤·¤Æ¡¢µ¢²½¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò´°À®¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤Ç¤½¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¹âÌÚÎêÂÀÏº¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ä¤â°ìÍº¤â¾®ÀôÀ«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö°ð³À°ìÍº¤ÏËü¡¹ºÐ¡×¤È¾§¤¨¤Ê¤¬¤é°ìÍº¤òÉé¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ëü±¦±ÒÌç¤ÏÉÔËþ¤Ç¡¢¼¡ÃË¡Ê°ìÍº¤ÎÄï¡Ë¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜÊì¤Î¥È¥ß¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤·¡¢°ð³À´à¤ÎÌ¾¤Ç¸ÍÀÒ¼êÂ³¤¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Î¼ê»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤Î¡ÖÈ¬±À¡×¤Ï¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤ÎÄóµÄ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¸Å»öµ¡×¤È¡ÖÆüËÜ½ñµª¡×¤ÎÁÐÊý¤Ë¤¢¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î²Î¡¢¡Ö¥¹¥µ¥Î¥ª¥Î¥ß¥³¥È¡¡È¬±ÀÎ©¤Ä¡¡½Ð±ÀÈ¬½Å³À¡¡ºÊäÆ(¤´)¤ß¤Ë¡¡È¬½Å³Àºî¤ë¡¡¤½¤ÎÈ¬½Å³À¤ò¡×¤Î½é¶ç¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
----------
Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
Îò»Ë²È
1940Ç¯¿·³ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ãÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ç»Ë³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎM.A.³Ø°Ì¡Ê½¤»Î¹æ1974¡Ë¡¢M.Ed.³Ø°Ì¡Ê1978¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£°ì»þ´ü²ñ¼Ò°÷¡¢Á°¸å¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡ÊÀ¤³¦»ËÃ´Åö¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î²þÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØA Walk in Kumamoto¡§The Life & Times ofSetsu Koizumi, Lafcadio Hearn¡Çs Japanese Wife¡Ù¡ÊGlobal Books, 1997¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¬ÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡½¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤«¤éÀ¾°Â¤Þ¤Ç¤Î177Æü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
----------
¡ÊÎò»Ë²È Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ë