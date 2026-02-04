2児の母・青木裕子、夫・ナイナイ矢部＆息子たちの“激しい節分”公開「躍動感がすごい」「微笑ましい光景」
【モデルプレス＝2026/02/04】フリーアナウンサーの青木裕子が2月4日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と息子たちの節分ショットを公開した。
【写真】ナイナイ矢部＆息子「躍動感がすごい」“激しい節分”の親子ショット
青木は「2026節分。激しい戦いでした」「あれ？豆まきってこういう感じだっけ」とコメントし、切り抜き加工した家族の姿をコラージュしたユニークな節分ショットを投稿。鬼のお面を被った矢部が息子を捕まえる「つかまった！」という瞬間や、息子たちが全力で豆を投げる「鬼は外！」、さらには矢部が反撃に出る「鬼の逆襲」といった躍動感あふれるシーンの数々がコラージュされており、パワフルで賑やかな行事の様子が伺える内容となっている。
この投稿には「楽しすぎる」「やべっち、鬼役で大活躍」「豆まきというよりプロレス」「最高に楽しそう」「激しい戦いですね」「躍動感がすごい」「微笑ましい光景」と反響が寄せられている。
青木は、矢部と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ナイナイ矢部＆息子「躍動感がすごい」“激しい節分”の親子ショット
◆青木裕子、夫と息子たちの「激しい戦い」披露
青木は「2026節分。激しい戦いでした」「あれ？豆まきってこういう感じだっけ」とコメントし、切り抜き加工した家族の姿をコラージュしたユニークな節分ショットを投稿。鬼のお面を被った矢部が息子を捕まえる「つかまった！」という瞬間や、息子たちが全力で豆を投げる「鬼は外！」、さらには矢部が反撃に出る「鬼の逆襲」といった躍動感あふれるシーンの数々がコラージュされており、パワフルで賑やかな行事の様子が伺える内容となっている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「楽しすぎる」「やべっち、鬼役で大活躍」「豆まきというよりプロレス」「最高に楽しそう」「激しい戦いですね」「躍動感がすごい」「微笑ましい光景」と反響が寄せられている。
青木は、矢部と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】