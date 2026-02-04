“コールドスリープ”突入のPerfumeあ〜ちゃん、姉妹2ショット公開 鬼の装いに「美人すぎる」「そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが2月3日、自身のInstagramを更新。姉妹で節分を楽しむ様子を公開し、注目を集めている。
【写真】36歳Perfumeメンバー「そっくり」姉妹で鬼の装い
あ〜ちゃんは「鬼は〜外！福は〜内！で南南東 恵方巻き 喋らず飲まず決め込みました」とつづり、節分のオフショットを複数枚投稿。節分にちなみ鬼のツノをつけた装いで愛犬たちを挟んで姉妹で並んだショットを公開している。
この投稿には「姉妹仲が良くてほっこりする」「雰囲気が和む」「自然体で素敵」「癒やされる」「行事を大切にしているのが伝わる」「みんな可愛い」「美人姉妹すぎる」「そっくり」などの反響が寄せられている。
Perfumeは2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動を休止している。（modelpress編集部）
.
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳Perfumeメンバー「そっくり」姉妹で鬼の装い
◆あ〜ちゃん、姉妹で楽しむ節分ショット公開
あ〜ちゃんは「鬼は〜外！福は〜内！で南南東 恵方巻き 喋らず飲まず決め込みました」とつづり、節分のオフショットを複数枚投稿。節分にちなみ鬼のツノをつけた装いで愛犬たちを挟んで姉妹で並んだショットを公開している。
◆あ〜ちゃんの投稿に反響
この投稿には「姉妹仲が良くてほっこりする」「雰囲気が和む」「自然体で素敵」「癒やされる」「行事を大切にしているのが伝わる」「みんな可愛い」「美人姉妹すぎる」「そっくり」などの反響が寄せられている。
Perfumeは2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動を休止している。（modelpress編集部）
.
【Not Sponsored 記事】