離乳食幼児食コーディネーター・西野未姫、手作り恵方巻＆夫の本気鬼ショット公開「具材を分けててすごい」「種類豊富」
【モデルプレス＝2026/02/04】元AKB48でタレントの西野未姫が2月3日、自身のInstagramを更新。手作りの恵方巻を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB離乳食幼児食コーディネーター「具の種類豊富」手作り恵方巻
西野は「恵方巻きを作ってみました」「生物を食べれない私とにこちゃんの分はサーモンを焼いて、けー用に生のサーモンも用意」とつづり、家族それぞれに合わせた具材を用意した食卓を披露。「恵方巻きというよりか手巻き寿司になってしまったけど思ってたより上手にできました」とコメントし、色鮮やかな玉子焼き、キュウリ、カニカマ、納豆、そして調理法の異なる2種類のサーモンなどが美しく並べられた様子を公開した。
さらに「鬼との写真も載せておきます」と添え、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が赤鬼に扮したショットも投稿。愛娘のにこりちゃんを抱いた西野が満面の笑みを浮かべる横で、山本が全力で鬼になりきる姿が収められている。
この投稿に「ちゃんと具材を分けててすごい」「具の種類豊富」「美味しそう」「衝撃の赤鬼」「夜中にみたら泣いちゃうレベルの鬼」「素敵な家族」「幸せなのが伝わってくる」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かした。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
◆西野未姫、「恵方巻きというよりか手巻き寿司」披露
◆西野未姫の投稿に反響
