NiziU・リオ、“ピンクヘア”に大胆イメチェン！キュートな誕生日投稿に反響続々「発光してる」

NiziU（ニジュー）のリオが、大胆なイメージチェンジでファンを魅了した。

2月4日、リオは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】NiziU、“大先輩”TWICEメンバーとの豪華SHOT

公開された写真には、大胆にイメージチェンジした“ピンクヘア”がひときわ目を引くリオの姿が収められている。透き通るような白肌に映える鮮やかなピンクカラーが、彼女のキュートな魅力を一層引き立てている。

リオは、ホワイトのニットセットアップ姿で多彩な表情を披露。オフショルダーのデザインがデコルテや肩のラインを美しく際立たせ、女性らしい柔らかなオーラを放っている。

（写真＝リオInstagram）

本日（2月4日）24歳の誕生日を迎えたリオ。記念すべき日に公開された今回の投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」「ピンク髪最高」「可愛すぎる」「発光してる」などのコメントが寄せられている。

なお、リオが所属するNiziUは、2月14日・15日の愛知公演を皮切りに、5度目となる全国ツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」を開催予定だ。