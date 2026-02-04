４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２０２２年７月に安倍晋三元首相が参院選の応援演説中に銃撃され死亡した事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告側がこの日、求刑通り無期懲役とした奈良地裁での一審判決を不服として控訴したことを報じた。

コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「無罪だと主張していたわけではないので。基本的にはやったことは全部、山上被告の方は認めているので。その上での（一審）判決ですから、高裁でそんなにもめないよという…。無罪を主張した人がこれはおかしいと言って上（上級審）に行くのとはまったく違うので明らかに法解釈の問題だけになるので、そうなると（高裁の）プロがどう解釈するかって問題なんだろうなと思います」と、まず発言。

「もともと一審で言っているように大勢いる中ですごく計画的な犯罪をしたということだけを取れば、かなり重い犯罪だということなので、一番上は無期懲役からあってもおかしくはないんですけど、あとは法解釈、情状の意味も含めてなんだと思う」と続けると「あとは情状も分かるんだけど、撃った相手が本当のお母さんを宗教団体に引きずり込んだ当事者に報復してやろうってことではなくて、その先の人だということをどう考えるか。そこには飛躍があるというのも理解できないでもない。亡くなったのが元総理大臣だったり、政治家だったりするんで、そこでいろいろな意見が出るのは分かるけど、冷静に判断しないといけない」と話していた。