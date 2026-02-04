山形県三川町の殺人事件をめぐる今回の裁判で、被告は他の空き家への住宅侵入や窃盗などの罪は認めた一方、殺人罪については「犯行当時、酒を飲みすぎていて分かっていない」と否認を続けていました。裁判の争点と司法の判断を整理します。



おととし2024年9月、三川町横山の阿部祥子さん（当時90歳）の家に侵入し、殺害したとされる石川一馬被告。

今回の裁判では、殺人と邸宅侵入の罪に加えて、空き家に侵入してクレジットカードを盗み不正利用した罪など、合わせて6つの罪に問われました。

石川被告は窃盗などの罪は認めたものの、殺人の罪については「酒を飲んでいて事件については分からない」と否認しています。





裁判の争点となったのは、石川被告の「殺意」と「完全責任能力の有無」です。検察は、石川被告が金品を盗むために阿部さんの家に侵入し、殺意をもって暴行を加えて殺害したと主張しました。一方、弁護側は、石川被告が当時泥酔していて自宅と思い込んで阿部さんの家に侵入し、その後、家族以外の人に抱きつかれたと勘違いして自分の身を守ろうと抵抗したと主張しました。4日の判決で、佐々木公裁判長は、石川被告がこれまで空き家への侵入や窃盗を行っていたことや、窓を割って侵入し、土足で阿部さんの家に侵入していたことから、自宅と勘違いしていたとはいえず、金品を盗むために侵入したと断定しました。また、遺体のけがの状態から、石川被告は人が死ぬ危険性がある部位を狙って暴行しており、殺意が認められるとしました。さらに、事件前後に家族や知人、警察官などと問題なく会話しており、泥酔もしていなかったとしました。佐々木裁判長は被告について「犯罪に至るまでの事情は総じて悪く、責任は重い。反省の弁は述べているが受け止めが不十分」と厳しく指摘し、検察側の主張を全面的に認め、求刑18年に対し懲役17年の実刑判決を言い渡しました。判決を受けて初公判から傍聴を続けてきた阿部さんの弟は、「亡くなる前まで姉は元気だった。量刑が重いかどうかは分からないが、石川被告は罪としっかり向き合って更生してほしい」と話しました。