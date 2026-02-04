山形県新庄市中心部の住宅で4日午前に火事が発生し、火は午後5時前にようやく鎮火しました。この火事で住人1人がけがをしたほか、周辺の住宅など5棟に燃え広がりました。



4日午前10時ごろ、新庄市小田島町の伊藤喜代勝さん（63）の住まいで「ストーブから火が上がった」と伊藤さんから110番通報がありました。警察と消防によりますと、この火事で伊藤さんが右足に軽いけがをして病院に運ばれました。

現場は新庄市役所から西に約300メートル離れた商店や住宅が密集する中心市街地の一角で、火は周辺の住宅など5棟に燃え広がりました。消火活動が続けられ、火は午後5時前にようやく消し止められました。



近所に住む人「雪を除雪しているときに後ろでボンっといった。そこからモクモクと煙が上がってきた」

別の近所に住む人「爆発音がして奥の方で黒い煙が出ていた。最初奥の貸家が燃えているみたいで、そこから延焼している」



伊藤さんは火元の家で1人暮らしをしていたとみられています。警察と消防は5日午前9時半から実況見分を行い、出火原因を調べることにしています。