いうなればSF90 ストラダーレの跳躍進化

フェラーリ・ローマとアマルフィの関係に、SF90 ストラダーレと849テスタロッサの関係性は近い。既存モデルのフェイスリフトを実施しない同社だが、跳躍的進化を果たした、プラグイン・ハイブリッドのトップパフォーマンス・フェラーリだといっていい。

512 Mの影響香る空力ボディ 849テスタロッサ 最新F80と12チリンドリ SF90も

SF90が存在したことで、フロントエンジンの12チリンドリは性能を突き詰める必要がなかった。結果的に、上質なグランドツアラーとして、素晴らしい仕上がりになった。



フェラーリ 849テスタロッサ（欧州仕様）

他方、V8エンジンに3基の電気モーターで1000馬力を叶えたSF90は、ブランドの理想を満たすとまでは表現しがたかった。傑出の速さは叶えていたものの、深く陶酔する、ベンチマーク的な運転体験の魅力までは得ていなかったといえる。

ハイブリッド・スーパーカーをどこまで追求できるのか、というショーケースに近かったように思う。だが、849テスタロッサではベクトルを修正。感服の域に達している。

4.0L V8ツインターボは50ps増し 総合1050psへ

SF90 ストラダーレから、ハードウエアは徹底的に見直された。アルミニウム製ボディシェルの中央、リアアクスルの前方へ乗る4.0L V8ツインターボエンジンは、50ps強化。新しいターボでブースト圧を0.5bar高め、単体で830psが引き出された。

排気系はニッケル合金のインコネル製。シリンダーヘッドは再設計され、インタークーラーは拡大された。耐熱シールドは、GT3マシン譲りだという。



フェラーリ 849テスタロッサ（欧州仕様）

ハイブリッド・システムは大枠では変わらず、220psをアシストし、システム総合での最高出力は1050ps。駆動用バッテリーは助手席の後方に積まれ、容量は7.45kWhある。電気だけで走行する場合、出力は163ps。最長25km先を目指せるという。

駆動用モーターは、フロントへ2基。8速デュアルクラッチATとV8エンジンの間にも1基組まれ、シフトダウン時にはブリッピングさせ回転数を調整したり、エンジンブレーキの補強ができる。加速時にパワーが過剰な場合は、充電で回収することも可能だ。

フィオラノのタイムはSF90から1.5秒短縮

いかにも複雑なシステムだが、スタビリティ／トラクション・コントロール、モーター、バイワイヤ・ブレーキなどは、統合して新開発のソフトが制御する。ブレーキは前が410mm、後ろが372mmのディスク。パッドやキャリパーと併せて、これも新しい。

サスペンションは、マグネライド・アダプティブダンパーが標準。オプションで、マルチマティックダンパーも選べる。スプリングは、SF90比で35％も軽い。



フェラーリ 849テスタロッサ（欧州仕様）

タイヤは、ピレリかブリヂストン、ミシュランの3銘柄から選択可能。サイズは、前が265/35 R20、後ろは325/30 R20を履く。グリップ力は3％向上し、フェラーリのフィオラノ・サーキットのラップタイムは、SF90から1.5秒縮めたという。

同社の主任技術者、ラファエレ・ディ・シモーネ氏は次のように説明する。「技術的に849テスタロッサは複雑ですが、運転に複雑さはありません」

リトラクタブル・ライトを再現したフロント

スタイリングを率いたのは、フェラーリのデザイナー、カルロ・パラッツァーニ氏。空力特性にも抜かりはなく、249km/h時のダウンフォースは415kgに達するという。

ル・マン24時間レースを勝利した、プロトタイプの512 Mから影響を受けたことは間違いない。上下に2分割された、リア周りの造形が特徴的。パラッツァーニによれば、フロントノーズは、1980年代のリトラクタブル・ライトを再現したものらしい。



フェラーリ 849テスタロッサ（欧州仕様）

ボディ中央の縦ラインは、「アフターバーナーと締めつけるコルセット」のような関係性だとか。躍動感と緊張感を狙ったものなのだろう。12チリンドリとの親和性も感じられ、個性的で嫌いではない。クーペの他に、コンバーチブルのスパイダーもある。

物理スイッチが復活したステアリング

インテリアは、SF90から巧みにアップデートされている。2シーターで広さは変わらず、運転姿勢は理想的なままだ。

ステアリングホイールには、ユーザーの意見を取り入れ、実際に押せる物理スイッチが復活。運転席と助手席は、ダッシュボードから伸びるバーで仕切られ、シフトセレクターがドライバー側へ寄せられた。目線移動が小さくなり、操作はしやすい。



フェラーリ 849テスタロッサ（欧州仕様）

指先には、コラムマウントのシフトパドル。内装の素材は、例によって満遍なく高品質。荷室はフロントのボンネット下にあるが、形状は浅く手狭なことは否めない。

