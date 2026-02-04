【ポイント】

・5日（木）は全国的に春の暖かさ。3月並みの陽気に。

・スギ花粉はわずかながら飛び始める所も。花粉症の方は注意。

・6日（金）は西〜東日本で暖かい南風が強まるが、北海道では猛吹雪に警戒。

・7日（土）〜8日（日）は強い寒気で日本海側は広く大雪。関東南部も雪の可能性あり。

【全国の天気】

5日（木）は低気圧が発達しながら日本海北部を東進するため、北日本の天気は下り坂です。夜は北日本で雨か雪。暖かい南風が強まるため、東北は雨になる所が多いでしょう。全国的に気温は上がり、3月並みの陽気になる所が多い見込みです。西日本や東日本は広く晴れて、春の暖かさを感じる日差しでしょう。気温の上昇に伴い、わずかですがスギ花粉が飛び始める可能性がありますので、花粉症の方はご注意ください。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -5度（-3 2月下旬）

仙台 2度（＋1 3月下旬）

新潟 5度（＋6 4月上旬）

東京 3度（＋1 2月下旬）

長野 -3度（＋4 2月下旬）

名古屋 0度（＋2 真冬並み）

大阪 4度（＋3 2月下旬）

広島 4度（＋3 3月上旬）

高知 3度（＋1 2月中旬）

福岡 5度（＋1 2月下旬）

鹿児島 7度（＋5 2月下旬）

那覇 13度（＋1 真冬並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 1度（-4 2月下旬）

仙台 12度（±0 3月下旬）

新潟 10度（＋5 3月中旬）

東京 14度（＋3 3月中旬）

長野 11度（＋3 3月中旬）

名古屋 13度（＋2 3月上旬）

大阪 13度（＋1 3月上旬）

広島 14度（＋1 3月中旬）

高知 15度（＋1 3月上旬）

福岡 16度（＋3 3月下旬）

鹿児島 16度（-1 2月下旬）

那覇 23度（＋2 3月下旬）

【週間予報】

6日（金）は、北海道を発達した低気圧が通過。北海道では猛吹雪に警戒が必要です。最大瞬間風速は北海道で35メートル、6日（金）夕方までの降雪量は北海道で50センチの予想です。7日（土）は強い寒気が南下し、再び厳しい寒さになるでしょう。日本海側を中心に広く雪となり、8日（日）にかけて警報級の大雪となるおそれがあります。寒気が強いため、西日本の太平洋側や関東南部でも雪の降る所がありますのでご注意ください。また、土日は全国的に非常に厳しい寒さでしょう。この先は気温の変化が非常に大きくなりますので、体調管理にご注意ください。

■北海道の情報（6日）最大瞬間風速 35メートル波の高さ 5メートル24時間予想降雪量 50センチ