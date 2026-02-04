シンガー・ソングライターの矢野顕子（70）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、米ニューヨーク在住の作家＆モデル夫妻とのショットを公開した。

作家の平野啓一郎氏が自身のXやインスタグラムに、妻のモデル・春香と矢野を囲んで笑顔の3ショットを投稿。

「矢野顕子さんのご自宅で、家族共々、ディナーをご馳走になりました！」と矢野の自宅を訪問したことを明かし、「途中、ピアノと歌も披露してくださり、腰が抜けそうになるほど、感激しました。お話も楽しく、最高の夜でした」と楽しい時間を過ごしたことを振り返った。

矢野はXでこの投稿を引用し「楽しかったねー！」と笑顔の絵文字とともに投稿。「わたしの息子(平野夫妻と同い年)一家も交えて。義娘(息子の妻)は平野さんの大ファンですが、わたしは読んだ事がなく、申し訳なかったので、これから読みます」とつづった。

春香も自身のインスタグラムに3人での写真を投稿し、「とても美味しい手料理をご馳走になり、ご自宅のピアノでの演奏に歌声まで近くで聴かせて頂き、夢のような時間でした」と感激とともに振り返っている。