京都は4日、城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。6日の特別大会『百年構想リーグ』開幕戦で神戸と対戦（サンガS）。昨季途中に期限付き移籍加入し、今季から完全移籍に移行したMF斉藤未月（27）は完全復活のノロシを上げるスタートとする。

昨夏まで在籍した古巣との一戦を心待ちにしているが、それ以上に「出場し続けてチームをどう勝たせるか、どう上へいくか。そこへのワクワクが強い」という。23年に大怪我を負った左膝の影響で昨季は負傷と復帰を繰り返してきたが、やっと完治。沖縄キャンプでも「久しぶりに2部練習もこなせた」と充実の表情を見せた。

対する神戸のメンツはほぼ知っている。中盤のMF井手口やMF扇原は「切磋琢磨（せっさたくま）してきた仲間」。新加入MF郷家もアンダー代表などでチームメートになったことがあり、旧知の仲だ。「仮に僕が神戸に所属していたとしても、ジエゴ選手を獲得するから移籍するとかは全然ない。良い試合ができたら良い」。1月初旬にSNS中心に議論が沸き起こった新加入DFジエゴとのわだかまりもないと強調。特徴を知り尽くした相手だけに「互いの良さが出る、面白い試合になるのは間違いない」と腕ぶした。

「1プレー、1アクション、一つ一つの時間を大事にしたい」。開始1秒から持ち前の闘争心溢れるプレーでチームを勝利に導く。