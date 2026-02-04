『news every.』では、投票前に考える「政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。6日目は、れいわ新選組と共産党をフカボリします。

■れいわ“トップ不在”の選挙戦

れいわ新選組 櫛渕共同代表（先月27日 神奈川・横浜市）

「あなたが山本太郎になる。私が山本太郎になる。一人ひとりが山本太郎になって、一緒に日本を変えていきましょう」

「山本太郎代表」の名前を繰り返す、れいわ新選組。

そのワケは、衆議院の解散直前、健康上の問題を理由に山本代表が議員辞職。

れいわ新選組・山本代表

「太郎のジェネリック、れいわの中で見つけていただきたいと」

代表は続けるものの、党を牽引してきた“トップ不在”の選挙戦となっているのです。

れいわ新選組・櫛渕共同代表

「みなさん（山本）代表は、不在ではありません。議員辞職をしただけです。まずは消費税廃止。ずっと言い続けているのは、れいわ新選組だけです」

党の看板政策である“消費税廃止”を訴えますが…。

結党時からの支持

「人を集める力は、やっぱり他の人は弱いと思います」

れいわの演説を初めて聞きに来た

「本当に彼（山本代表）しか知らないっていう人もきっといる中で、大丈夫なのかなっていうのは正直」

こうした状況に、もう1人の共同代表は。

れいわ新選組 大石共同代表（先月31日 滋賀・大津市）

「比例はれいわ。これを広げる。これが最後の結果、蓋をあけた結果に一番大きく影響すると思っています」

■共産“若い世代”支持拡大狙う

その、れいわとは対象的に“党のトップ”が前面に出る共産党。

共産党・田村委員長（今月1日 東京・新宿）

「TAX THE RICH！（富める者に課税を！）。消費税の減税を」

田村委員長が、強い口調で消費税減税などを訴えます。

ただ課題となっているのは「支持者の高齢化」です。そこで、力を入れているのが…。

共産党 田村委員長（田村委員長のSNSより）

「あなたの願いや困ったことをお聞きする企画やってます。一言インタビュー（お願いします）、やったありがとう。知ってる？私のこと」

男性2人組

「知らないです、まったく知らないです」

共産党 田村委員長

「共産党の田村智子といいます」

田村委員長自ら、街の人にインタビュー。“若い世代”にもアプローチし、支持拡大を狙います。

共産党を支持する若者は…。

共産党を応援（30代）

「今、確かな野党というか、左にちゃんといてくれる政党を応援したいと思って、共産党を応援するようになって」

その一方で…。

共産党を応援（30代）

「（共産党は）知られてすらいないみたいな」

共産党を応援（30代）

「共産党に入れたと言ったら『戦争しちゃうじゃん』って言われてびっくりして」

共産党を応援（30代）

「真逆で受けとられている」

“党の政策”や“理念”が、浸透していないという声も。

共産党 田村委員長

「若いみなさんは、やっぱり自分の暮らしを本当に豊かにしたいと思っている。それに応えることができるのは日本共産党というのが、結構新鮮に響いている感じがしますね。これをどこまで広げられるか、頑張っていきたい」

◇

取材した記者は…。

れいわ新選組・共産党を取材 糸繰雄亮記者「れいわは党の顔不在、共産党は支持者の高齢化という、それぞれの課題も突きつけられた選挙戦です。『政治の右傾化』が進むとされる中で、どこまで左派政党としての政策を浸透させられるか、正念場を迎えています」