グラモアブラ新色♡バイオレット＆アイビーグリーン登場

女性の美しさを引きだす「グラモアブラ」から、2026年初となる新色が登場♡シックな「バイオレット」と春らしい「アイビーグリーン」が、日常にポジティブな彩りを添えます。発売記念としてブラ購入でショーツがもらえるキャンペーンも実施中♪

2026年新色の魅力

「バイオレット」は深みのある紫レースとトープカラーが透け、ロマンティックでありつつ甘すぎないジェンダーレスな印象。落ち着いた装いにも合わせやすく、大人女性にぴったりです♡

「アイビーグリーン」は、くすんだニュートラルカラーに明るいベージュをカップに採用。肌なじみとエレガントさを兼ね備え、春の兆しを感じさせるカラーです。

新色発売記念キャンペーン

グラモアブラ新色発売を記念して、ブラ（全カラー対象）購入で＋ショーツ1枚がもらえるキャンペーンを2月16日（月）まで実施♪

対象ショーツ

総レースショーツ 1,980円（M/L/LL）

スタンダードショーツ 1,980円（M/L/LL）

デザインショーツ 1,980円（M/L/LL）

タンガ 1,980円（M/L）

商品情報

グラモアブラ

価格：5,280円

サイズ：A70～75／B65～75／C～G65～80

新色：バイオレット、アイビーグリーン

※スタンダードショーツ・デザインショーツ・タンガ・総レースショーツも新色展開

グラモアブラ♡新色で理想のバストケア

「グラモアブラ」の新色バイオレットとアイビーグリーンは、シックでロマンティックな魅力を放ち、日常にポジティブな気持ちをプラス。

ブラ5,280円、ショーツ1,980円（税込）で、自分らしく理想のバストを実感。発売記念キャンペーンでショーツもゲットして、春の新色を楽しんでください♡