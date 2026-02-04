歌手で俳優の鈴木愛理（３１）がアーティストによる一発撮りのパフォーマンスを切り取るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」に楽曲「ただいまの魔法」で出演することが４日、決まった。この日の２２時から公開される。

前回の出演では所属していたユニット・Ｂｕｏｎｏ！の「初恋サイダー」を一人で歌唱。今回は、公開中の単独初主演を務める映画「ただいまって言える場所」の主題歌「ただいまの魔法」。作曲・編曲を担当したピアニスト清塚信也とチェリストの遠藤真理を迎えて一発撮り披露する。

１５年のアイドル生活を二人三脚で支えてくれた母親への感謝を歌った心温まるバラードで鈴木は「ソロになってからの曲を歌わせていただけるのは今回が初めてです。その初めてが母に向けて歌詞を書いた”ただいまの魔法”という曲で迎えることができるということ、とても感慨深いです」と喜んだ。

「レコーディングの時と同じように、クリックなしでピアノとチェロとせいのでファーストテイクしました。大切な人がいつまでも笑っていられますように。今日を生きているあなたへ届きますように。『初恋サイダー』とは違う一面をぜひ見ていただけたらうれしいです」とコメントした。