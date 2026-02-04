¡Ú °æ¾åºé³Ú ¡Ûà¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°ºî¤ê¤Þ¤·¤¿á¼êÊÔ¤ß¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¦½é¤á¤Æ¤ÎµëÌý¡ÖºÇ¶á¤ÎÆü¾ï¡×¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶¦´¶
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºÇ¶á¤ÎÆü¾ï¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥¯¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä°æ¾å¤µ¤ó¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¾Æ¤¤Ä¤Ä¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤àÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¶¡¼êºî¤ê¡¡¤½¤ì¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤ÈÃã¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç´é¤Î²¼È¾Ê¬¤¬±£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¥°¥ë¥°¥ë´¬¤¤Ë¤·¤ÆÈù¾Ð¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤·¤¿¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î²¼¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÊÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎµëÌý¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª¡×¤È¡¢°¦¼Ö¡¦MINI¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÇµëÌý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÁë¤Þ¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¥×¥ê¥ó¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥È¥à¥ä¥à¥¯¥óÌÍ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËË¬¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¤ªÅÚ»º¤Î¥Ð¥¿¡¼¤¬¹õ¥Ñ¥ó¤ÈàÝàê¤ÈÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ò¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Âæ½ê¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£¹Ôµ·°¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¹õ¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤«¤¸¤Ã¤¿À×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢àÎ©¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦á¤Û¤É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥¥¦¥µ¤Ê¬¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥¿¡¼¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×ÇÛ¿®¤ÎÈ¿±þ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
