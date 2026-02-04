元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。恋のキューピッドを明かした。

2人の出会いは2014年に辻本が名古屋駅前でビラ配りしているところに松井が遭遇したことだと明かすも、その後、8年間関係はなかったという。22年に再会したときについて「恋のキューピッドは知人のおじさん」と明かした。

辻本は「3年ぐらい前に僕のサウナ一緒に行く仲良いおじさんがいて、その人とご飯食べてたら松井さんからおじさんに電話があって…」と明かした。ハライチ澤部佑は「誰、秋元（康）先生？」と「謎のおじさん」の存在が気になる様子だった。

辻本は「そのときに体調崩してるってニュースで見たので、電話代わってもらって『体調崩してるなら、キャンプ行くといいよ』って、そのときに電話したのがきっかけ」と明かした。岩井勇気は「その行為なに？ビラくばりで1回会っただけの人でしょ？」と笑った。

松井は「私も恋愛禁止がうっすらあったので、急にお食事とか誘われたらちょっと下心あるのかなとか思って断っちゃってたかもしれないんですけど、逆にキャンプっていうのが良くて。私も自然に触れてみたかった。小6からお仕事してるので、あんまりお外で遊ぶことがなかったので、めっちゃいいじゃん、みたいな。でキャンプってキャンプ好きの人と行かないと道具もないしどうやっていいかわからなかったので。キャンプって言葉にひかれましたね」と明かした。

岩井は「おじさんはいたの？」と聞くと、辻本は「おじさんも、グループLINEを作るところから3人で」と語った。