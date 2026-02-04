「叶姉妹の余興やん」筋肉イケメン同士のバトル勃発であのちゃん大喜び！？：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
2月3日（火）の放送は、ボーイズグループ・BUDDiiSが登場。メンバーをカード化して召喚バトル！
【動画】「叶姉妹の余興やん」筋肉イケメン同士のバトル勃発であのちゃん大喜び!?
「スターダスト」所属の9人組ボーイズグループ・BUDDiiSから、7人が登場。楽曲制作や振付、ヘアセット、衣装、ライブ構成・演出までメンバー自ら手がけており、2024年には「日本武道館」での2DAYS公演や、「さいたまスーパーアリーナ」でのライブを開催するなど、今まさに勢いに乗るグループだ。
そんな個性的なBUDDiiSのメンバーをカード化。あのちゃんVSササキ（声：霜降り明星・粗品）でメンバーを召喚し、知力や体力を競うさまざまな競技でデュエルバトルを繰り広げる。
7枚で割り切れないため、あのちゃんもカードとして参戦。負けたカードは消滅し、持ち札が0になった方が敗北となる。
最初の対決は、どちらが長く鉄棒にぶら下がっていられるかを競う「ぶら下がり対決」。あのちゃんは、昨年「最強スポーツ男子頂上決戦」（TBS系）に出演したSEIYAを召喚。ササキ（声：霜降り明星・粗品）は、50m走5秒台という身体能力を誇るYUMAを召喚する。
小柄なYUMAが有利かと思われたが、序盤から腕がぷるぷると震え、苦しげな表情に。対するSEIYAは終始余裕の表情を見せ、1分22秒経過したところでYUMAが脱落！
続いてのデュエルは「ゴリラバトル」。腕立て伏せの姿勢で、相手の腕以外に触れてはいけないというルール。手足以外を床につけさせたら勝利となる。
あのちゃんは、体の使い方に長けたメンバーが有利と判断し、さまざまなジャンルのダンスを得意とするSHOWを召喚。ササキは、体力自慢の“ストイッククレイジーボーイ”TAKUYAを選ぶ。
激しい攻防が続く好勝負となり、長期戦に突入。筋肉イケメン同士の戦いに、ササキが「なんやねんこれ…叶姉妹の余興やん」とツッコミを入れ、あのちゃんも大爆笑！
一進一退の末、勝利を収めたのはSHOWで、ササキは2敗に。
続いてのデュエルは二重跳び対決。相手より多く跳べた方が勝ちというシンプルなルールだ。
ササキは「何でもできそう」と圧倒的な“陽”の空気を放つMORRIEを召喚。あのちゃんは、自称“奇跡の31歳”FUMINORIを選ぶ。果たして勝敗の行方は!?
この他、音楽と知能の才能に長けたKEVINとあのちゃんのダーツ対決や、一般常識クイズ、魚肉ソーセージ早むき対決など、さまざまなデュエルが。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
2月3日（火）の放送は、ボーイズグループ・BUDDiiSが登場。メンバーをカード化して召喚バトル！
【動画】「叶姉妹の余興やん」筋肉イケメン同士のバトル勃発であのちゃん大喜び!?
「スターダスト」所属の9人組ボーイズグループ・BUDDiiSから、7人が登場。楽曲制作や振付、ヘアセット、衣装、ライブ構成・演出までメンバー自ら手がけており、2024年には「日本武道館」での2DAYS公演や、「さいたまスーパーアリーナ」でのライブを開催するなど、今まさに勢いに乗るグループだ。
そんな個性的なBUDDiiSのメンバーをカード化。あのちゃんVSササキ（声：霜降り明星・粗品）でメンバーを召喚し、知力や体力を競うさまざまな競技でデュエルバトルを繰り広げる。
7枚で割り切れないため、あのちゃんもカードとして参戦。負けたカードは消滅し、持ち札が0になった方が敗北となる。
最初の対決は、どちらが長く鉄棒にぶら下がっていられるかを競う「ぶら下がり対決」。あのちゃんは、昨年「最強スポーツ男子頂上決戦」（TBS系）に出演したSEIYAを召喚。ササキ（声：霜降り明星・粗品）は、50m走5秒台という身体能力を誇るYUMAを召喚する。
小柄なYUMAが有利かと思われたが、序盤から腕がぷるぷると震え、苦しげな表情に。対するSEIYAは終始余裕の表情を見せ、1分22秒経過したところでYUMAが脱落！
続いてのデュエルは「ゴリラバトル」。腕立て伏せの姿勢で、相手の腕以外に触れてはいけないというルール。手足以外を床につけさせたら勝利となる。
あのちゃんは、体の使い方に長けたメンバーが有利と判断し、さまざまなジャンルのダンスを得意とするSHOWを召喚。ササキは、体力自慢の“ストイッククレイジーボーイ”TAKUYAを選ぶ。
激しい攻防が続く好勝負となり、長期戦に突入。筋肉イケメン同士の戦いに、ササキが「なんやねんこれ…叶姉妹の余興やん」とツッコミを入れ、あのちゃんも大爆笑！
一進一退の末、勝利を収めたのはSHOWで、ササキは2敗に。
続いてのデュエルは二重跳び対決。相手より多く跳べた方が勝ちというシンプルなルールだ。
ササキは「何でもできそう」と圧倒的な“陽”の空気を放つMORRIEを召喚。あのちゃんは、自称“奇跡の31歳”FUMINORIを選ぶ。果たして勝敗の行方は!?
この他、音楽と知能の才能に長けたKEVINとあのちゃんのダーツ対決や、一般常識クイズ、魚肉ソーセージ早むき対決など、さまざまなデュエルが。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！