TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第53話（第3期第6話）「部品」のあらすじと先行場面カットが公開された。

参考：TVアニメ『呪術廻戦』第3期でMAPPAが挑む「死滅回游」 物議を醸すアニオリ演出の真価

集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる『懐玉・玉折／渋谷事変』が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼びました。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より公開された。

第53話では、先にファイトクラブに潜入していたパンダと合流し、伏黒も潜入し拠点に向かう。しかし秤と行動を共にするもう一人の3年生・星綺羅羅に高専側の人間であると気づかれてしまう。綺羅羅は「金ちゃんが危ない……!!」と、詳細不明の術式を発動して、伏黒たちが秤のもとに向かえないよう妨害。伏黒は綺羅羅の術式を解明しようとすると同時に、秤を仲間に引き入れるべく綺羅羅の説得を試みる。

あわせて、秤金次、星綺羅羅のキャラクタービジュアルも公開された。

なお、アニメ公式サイトでは、キャスト陣によるオフィシャルインタビューが毎週公開中。2月10日には虎杖悠仁役の榎木淳弥、秤金次役の中井和哉、星綺羅羅役の榊原優希のインタビューが公開予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）