宮崎周平『僕とロボコ』コミックス第25巻（集英社）が2月4日に発売された。TVアニメの後、2025年には劇場版が公開されるなど、変わらぬ注目を集める本作。最新刊では内容はもちろんのこと、コミックスの表紙が話題になっている。

【画像】『僕とロボコ』オマージュシリーズ

表紙が発表されるたびに話題となってきた本作のコミックス。第1巻の刊行以来、さまざまな作品のオマージュイラストが描かれ、多くの読者を驚かせてきた。最近では『ブラッククローバー』『アンデッドアンラック』（ともに集英社）をオマージュしたイラストが表紙に採用されている。

第25巻では2026年4月よりTVアニメ放送が決定している『あかね噺』（集英社）第1巻の表紙をオマージュ。ロボコの凛々しい表情と身にまとった着物は、主人公・朱音（あかね）を彷彿とさせるものであろう。

キャラクターの描写はもちろん、細部まで『あかね噺』を再現している点にも注目。『あかね噺』は原作を末永裕樹、作画を馬上鷹将が手掛けているため『僕とロボコ』でも原作は宮崎周平、作画も宮崎周平と分けて記載された。

また『あかね噺』ではコミックスの帯に『ONE PIECE』作者・尾田栄一郎による推薦コメント「ハイ好き！ 頑張れあかね！」が寄せられた。一方の『僕とロボコ』では「我ながら好き！」と宮崎周平による推薦コメントが記されている。加えて「あかね噺アニメ化おめでとうございます！」と祝福のコメントも添えられた。

『僕とロボコ』第25巻の表紙発表に対して『あかね噺』公式Xは「ロボコ噺開幕!!」と反応。『あかね噺』原作・末永裕樹も「めちゃくちゃ嬉しい！ ロボコが噺に見えるのも芸が細かくて素敵！ありがとうございます！」とコメントを寄せている。

『僕とロボコ』第25巻では『あかね噺』アニメ化に触発されて、ロボコが落語に挑戦する第245話「ロボ子と噺」が収録される。このお話は『あかね噺』序盤の山場・可楽杯をオマージュしたエピソードだ。

表紙だけでなく、帯や話の展開なども『あかね噺』をオマージュした内容となった『僕とロボコ』第25巻。朱音たちの噺ように、多くの人々を虜にするロボコワールド全開な1冊といえるだろう。

（文=加藤かづき）