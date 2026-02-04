¡Ö»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é‼¡×·»2¿Í¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×½Ð±éÇÐÍ¥¡õ¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼ê¡Ä26ºÐÇÐÍ¥¡¦¿ûÀ¸¿·¼ùà½©¥É¥é¥ÞÈ´Å§á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤´·»Äï¡×¡Ö½Ð±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼
È¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é
¡¡·»2¿Í¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é&NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿Íµ¤²Î¼ê¡Ä¡£ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿26ºÐÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸Ìò¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ûÀ¸¿·¼ù¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ûÀ¸¤Î¥É¥é¥Þ²ò¶Ø¼Ì¿¿¤Ë¡Ö»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¤´·»Äï¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ï¡¼¤¤¡ª¿·¼ù¤¯¤ó½Ð±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê‼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿ûÀ¸¤Î·»¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ËÀï¹ñ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±ÒÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤È2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ç¡¢·»ÄïÂ·¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£